В Бурятии зарегулируют приток озера Котокель

Это поможет предотвратить подтопления подворий жителей прибрежного села Исток



В Бурятии на канале, соединяющем реку Коточик с озером Котокельское в Прибайкальском районе, планируют установить техническое сооружение. Оно будет регулировать проточность озера и предотвращать подтопления подворий местных жителей, проживающих в селе Исток, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Решение руководства Прибайкальского района об устройстве технического сооружения поддержано на совещании в правительстве Бурятии. Совещание провел сегодня вице-премьер Петр Мордовской. В ближайшее время администрация Прибайкальского района приступит к разработке проекта будущих работ.



«Я вчера допоздна был в верховьях Коточика. Добрался до начала канала, который был прорыт в годы маловодья для подпитки озера Котокельское. Сейчас начался многоводный период, и канал превратился в полноводную бурную реку. В связи с этим в селе Исток подтопило огороды в девяти частных домах. Надеемся, что уже в ближайшее время приступим к устройству стыковой перемычки канала, будем завозить трубу диаметром 1,5 метра и другой необходимый материал», - рассказал Сергей Семенов.



По словам главы Прибайкальского района Сергея Семенова, районная комиссия также обследовала подтопленные территории, решается вопрос о выделении единовременной помощи пострадавшим из фонда оказания помощи.



Фото: egov-buryatia.ru



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