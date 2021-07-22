Жителей Бурятии возмутила ковидная сегрегация

«Теперь в Иркутск ездить смотреть кино?», - недоумевают горожане



Сегодня по итогам заседания Республиканского оперативного штаба была



- Невакцинированным всем кислород перекроют в скором времени, - пишет горожанка в паблике «Весь Улан-Удэ».



- Ну, ведь это неправильное решение. Делить людей на привитых и нет. А если у человека медотвод по показаниям, он изгой? Прививка, со слов президента, это дело добровольное. А в Бурятии почему-то оперштаб взял на себя роль Господа? – высказываются в паблике «Новости Улан-Удэ».



- Идиотизм!!! Просто идиотизм!!! Что нам теперь в Иркутск ездить смотреть кино?! – эмоционально пишет еще один пользователь.



- Рано или поздно стоило того ожидать, скоро дойдет до того, что в магазин не пустят без прививки! А если медотвод на 6 мес. Как быть? – пишут в паблике.



Многие недоумевают – раз пускать будут только вакцинированных, почему заполняемость залов ограничена только на 50%?



- Если они считают привитых людей не заразными, то зачем заполняемость 50%, почему не 100%? – высказались в сообществе.



фото: pixabay.com Сегодня по итогам заседания Республиканского оперативного штаба была озвучена информация о том, что в кинотеатры и театры будут пускать только жителей, прошедших вакцинацию. Новость вызвала шквал негодования у жителей Бурятии – меньше, чем за час под соответствующими постами набрались сотни комментариев от разгневанных пользователей.- Невакцинированным всем кислород перекроют в скором времени, - пишет горожанка в паблике «Весь Улан-Удэ».- Ну, ведь это неправильное решение. Делить людей на привитых и нет. А если у человека медотвод по показаниям, он изгой? Прививка, со слов президента, это дело добровольное. А в Бурятии почему-то оперштаб взял на себя роль Господа? – высказываются в паблике «Новости Улан-Удэ».- Идиотизм!!! Просто идиотизм!!! Что нам теперь в Иркутск ездить смотреть кино?! – эмоционально пишет еще один пользователь.- Рано или поздно стоило того ожидать, скоро дойдет до того, что в магазин не пустят без прививки! А если медотвод на 6 мес. Как быть? – пишут в паблике.Многие недоумевают – раз пускать будут только вакцинированных, почему заполняемость залов ограничена только на 50%?- Если они считают привитых людей не заразными, то зачем заполняемость 50%, почему не 100%? – высказались в сообществе.фото: pixabay.com

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