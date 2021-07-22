В Бурятии автомотрисы продолжают вакцинацию на отдаленных станциях Транссиба

Специальные поезда с вакциной следуют по участкам Транссибирской и Байкало-Амурской магистрали

Специальные поезда с вакциной против COVID-19 продолжают поездки на удаленные станции Восточно-Сибирской железной дороги, расположенные в границах Бурятии, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Передвижной пункт вакцинации оборудован прямо в вагоне самоходного подвижного состава (автомотрисы). Очередной рейс прививочного поезда состоялся сегодня на участке Транссибирской магистрали Улан-Удэ – Кижа. Ровно 21 день назад автомотриса уже останавливалась на 10 станциях этого отрезка пути, а теперь вернулась со вторым компонентом защитного препарата. Но помимо тех, кто уже завершает процесс иммунизации, среди вакцинируемых есть те, кто получает в вагоне первую прививку.Специальные поезда с вакциной следуют по участкам Транссибирской и Байкало-Амурской магистрали. В вагоне созданы все необходимые условия для безопасной перевозки препарата, а также для терапевтического осмотра и наблюдения пациентов до и после вакцинации. В среднем за одну поездку прививается до 150 человек. При этом абсолютно бесплатно иммунизацию могут пройти не только железнодорожники, но и местные жители.«На многих отдаленных станциях поезд с вакциной – единственный доступный для населения вариант пройти иммунизацию, - подчеркнул заместитель начальника ВСЖД по территориальному управлению в Улан-Удэнском регионе Валерий Тимофеев, - Сегодня на Восточно-Сибирской железной дороге вакцинацию прошли уже более 60% всего персонала, но работа по укреплению коллективного иммунитета продолжается».Добавим, что по оперативным данным вакцинацию от COVID-19 прошли 27,3 тысячи сотрудников Восточно-Сибирской железной дороги. Второй компонент препарата поставили около 21,8 тысячи человек.Фото: ВСЖД