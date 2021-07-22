В Улан-Удэ задержан горожанин, помочившийся с крыши медучреждения

Хулиганом оказался студент вуза, который решил «полюбоваться красотами города» с высоты

Участковым уполномоченным полиции с нарушителем общественного порядка проведена профилактическая беседа, в отношении него составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Советским районным судом молодой человек привлечен к административной ответственности, вынесено решение о наложении штрафа в размере 1000 рублей.









В Улан-Удэ сотрудниками полиции установлен и задержан молодой человек, который вечером 8 июля взобрался на крышу медучреждения в Советском районе и справил нужду, сообщили в МВД по Бурятии. Инцидент заснял очевидец. Видео появилось в местных пабликах в социальных сетях на следующий день.По словам 21-летнего улан-удэнца, он гулял с друзьями и решил взобраться на здание, чтобы «полюбоваться красотами города». Там ему «приспичило». Через несколько минут нарушитель по той же лестнице спустился вниз.К уголовной ответственности он не привлекался, является студентом вуза. Признался в том, что ему стыдно за его поведение.Фото и видео: МВД по Бурятии