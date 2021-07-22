В России призвали снять женское белье. Пока не всё и только с продажи

Продукция с известными импортными брендами не соответствует российскому законодательству



В рамках контроля за качеством товаров легкой промышленности Роскачество представило результаты исследования женского нижнего белья 20 российских и зарубежных брендов. Это в том числе известные Incanto, Intimissimi, Women'secret, Victoria Secret, Oysho, Tezenis, Triumph, H&M, Uniqlo, «Дефиле» и другие.



Как сообщила пресс-служба Российской системы качества, результаты показали, что половина из исследованных товаров (трусы) не соответствует обязательным требованиям по безопасности, при этом большинство нарушителей — зарубежного производства (в основном из Китая, Шри-Ланки и Вьетнама). Кроме того, подтвердились жалобы покупателей на качество: фактический состав ткани не соответствовал указанному на этикетке, а окраска белья оказалась неустойчива к стирке и поту.



В нижнем белье (трусы) Incanto (произведено в Китае) содержание стирола оказалось почти в 10 раз выше нормы. Такая продукция не имеет права продаваться в магазинах. Закупочная стоимость изделия составила 850 рублей.



«Стирол используется при обработке синтетики и искусственных материалов. Он может присутствовать в аппретах, которыми покрывается ткань или резинка изделия. Аппреты придают материалам особые свойства, например жёсткость, несминаемость, безусадочность, огнестойкость, износоустойчивость или гидрофобность. Но если стирола слишком много, у человека могут возникнуть кожные реакции. Стирол — это вредное вещество, и при длительном воздействии оказывает кожно-раздражающее действие», — объясняет директор по стратегическому развитию государственного Инновационного научно-производственного центра текстильной и легкой промышленности (ИНПЦ ТЛП) Константин Бандорин.



Низкую гигроскопичность (способность материала поглощать и удерживать влагу) при лабораторных испытаниях показало китайское нижнее белье Incanto, Kiabi, Deceо и Innamore, Women'secret из Мьянмы, вьетнамское Oysho, Tezenis (Шри-Ланка) и белорусское Milavitsa. Из товаров российских производителей низкая гигроскопичность оказалась у бренда «Дикая орхидея» (Wild Orchid).



Производители, выпускающие эти изделия, нарушают требования российского законодательства (ТР ТС 017/201). Негигроскопичный материал сохранит влагу на поверхности, что приведет к опрелостям и грибковым заболеваниям. Гигиенисты не рекомендуют пользоваться подобными тканями для одежды, которая напрямую прилегает к телу.



«Продавцы и агрегаторы не имеют права торговать одеждой, не соответствующей требованиям технического регламента. Организациям и предприятиям всех форм собственности, осуществляющим реализацию таких товаров, необходимо изъять их из оборота и прекратить реализацию», — подчеркнула заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.



Информация о нарушениях предоставлена производителям, органам сертификации, а также в контрольно-надзорные органы. Отметим, что по результатами исследования некоторые из производителей сразу отозвали партиюинижнего белья из продажи, ужесточили требования к качеству материалов, а также провели внеплановую проверку образцов.



Источник проблем может заключаться в методах лабораторий, которые проводят испытания нижнего белья. Гигроскопичность по закону оценивается для тканей всего изделия, ведь нижнее белье целиком прилегает к телу. Однако лаборатории делают расчет среднего значения гигроскопичности всего изделия, что является неверным.



Кроме того, выяснилось, что в нескольких случаях документы производителям выданы органами по сертификации, которые уже прекратили свою деятельность. Роскачество считает необходимым провести инспекционный контроль в отношении таких изделий.



Впрочем, качественное белье в продаже есть. Нижнее белье (трусы) российского производства «Дефиле», Palmetta и Comazo, китайские Uniqlo, вьетнамский Triumph, H&M из Бангладеш, а также Intimissimi, Calvin Klein и Victoria Secret, произведенные в Шри-Ланке, полностью соответствуют российскому законодательству. К товарам этих производителей у экспертов Роскачества не возникло замечаний.



Всего за шесть лет Роскачество исследовало 37 категорий товаров легкой промышленности, в том числе мужскую и женскую одежду и обувь, школьные блузки для девочек, сорочки для мальчиков, детскую обувь и другие. В дальнейшем число категорий расширится.



Фото: pixabay.com



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