В Бурятии передано в суд дело о халатности врача

30-летний мужчина истек кровью и умер в стенах больницы



Трагедия произошла летом 2019 года. 30-летний мужчина, отец троих детей Александр Хиндун истек кровью и умер, находясь в стенах Еравнинской ЦРБ. Медицинскую помощь ему так и не оказали.



Как ранее сообщал «Номер один», житель села Сосново-Озерское



После чего его гибель была представлена так, что мертвецки пьяный мужчина якобы захлебнулся рвотными массами. Все это время супруга погибшего Татьяна Хиндун пыталась доказать, что это неправда. Эксгумация трупа и новое заключение о причине смерти расставили все по своим местам.



- Сейчас дело передали в суд. Хирург обвиняется по двум статьям. Статья 124 УК РФ часть вторая («Неоказание помощи больному без уважительных причин, повлекшее смерть пациента) и статья 293 УК РФ часть вторая («Халатность, повлекшая смерть пациента»). Экспертизы и расследование доказали, что на самом деле смерть наступила от потери крови. Есть в деле и показания свидетелей о том, что хирург принуждал их говорить неправду, - рассказала «Номер один» вдова Татьяна Хиндун.



По словам Татьяны, она считает, что врач, по вине которого она потеряла мужа, а ее дети лишились отца, должен сесть за решетку как минимум на четыре года:



- Я считаю 4 года лишения свободы – это справедливое наказание. Ведь Саша не только умер из-за того, что в больнице ему не помогли, но еще и после этого моего мужа нагло оклеветали, сказав, что он якобы был мертвецки пьян и умер совсем по другой причине.



В дальнейшем Татьяна Хиндун намерена обратиться в суд за возмещением морального и материального ущерба. Сейчас она вынуждена одна воспитывать троих детей, двое из которых инвалиды.



Трагедия произошла летом 2019 года. 30-летний мужчина, отец троих детей Александр Хиндун истек кровью и умер, находясь в стенах Еравнинской ЦРБ. Медицинскую помощь ему так и не оказали.Как ранее сообщал «Номер один», житель села Сосново-Озерское Александр Хиндун попал в хирургическое отделение Еравнинской ЦРБ вечером 8 июля. Перед этим он сильно порезался. Увидев глубокую рану мужчины, фельдшер скорой, дежурный участковый терапевт стали вызывать в больницу хирурга. Однако медик, несмотря на все уговоры, приезжать к пациенту категорически отказался. Даже когда машина скорой помощи подъехала к нему домой, выйти из дома врач принципиально не захотел. В итоге в четыре утра 9 июля Александра не стало.После чего его гибель была представлена так, что мертвецки пьяный мужчина якобы захлебнулся рвотными массами. Все это время супруга погибшего Татьяна Хиндун пыталась доказать, что это неправда. Эксгумация трупа и новое заключение о причине смерти расставили все по своим местам.- Сейчас дело передали в суд. Хирург обвиняется по двум статьям. Статья 124 УК РФ часть вторая («Неоказание помощи больному без уважительных причин, повлекшее смерть пациента) и статья 293 УК РФ часть вторая («Халатность, повлекшая смерть пациента»). Экспертизы и расследование доказали, что на самом деле смерть наступила от потери крови. Есть в деле и показания свидетелей о том, что хирург принуждал их говорить неправду, - рассказала «Номер один» вдова Татьяна Хиндун.По словам Татьяны, она считает, что врач, по вине которого она потеряла мужа, а ее дети лишились отца, должен сесть за решетку как минимум на четыре года:- Я считаю 4 года лишения свободы – это справедливое наказание. Ведь Саша не только умер из-за того, что в больнице ему не помогли, но еще и после этого моего мужа нагло оклеветали, сказав, что он якобы был мертвецки пьян и умер совсем по другой причине.В дальнейшем Татьяна Хиндун намерена обратиться в суд за возмещением морального и материального ущерба. Сейчас она вынуждена одна воспитывать троих детей, двое из которых инвалиды.

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