«Газпром» и «Вертолеты России» договорились о поставках Ми-171А3

На первом этапе речь идет о 16 машинах производства У-УАЗ



Соглашение о стратегическом сотрудничестве по поставке сертифицированных вертолетов морского предназначения Ми-171А3 подписали заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов и генеральный директор «Вертолетов России» (Ростех) Андрей Богинский.



Ми-171А3 – это первый вертолет отечественного производства, предназначенный в первую очередь для выполнения офшорных операций (перевозки пассажиров и грузов над морем). Он разработан в соответствии со стандартами Международной ассоциации производителей нефти и газа (IOGP).



«На первом этапе речь идет о 16 машинах. Мы благодарны компаниям ТЭК и, в первую очередь, коллегам из «Газпрома» за активное участие в формировании технического облика Ми-171А3, мы учли все их требования. Серийный выпуск этого вертолета на У-УАЗ станет итогом той масштабной модернизации, которую мы провели на наших предприятиях в последние годы. Холдинг готов к выполнению этого заказа. Вертолет получился очень технологичным, он соответствует самым современным стандартам авиационной безопасности», - заявил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.



«Благодаря использованию цифровых технологий Ми-171А3 создавался в широкой кооперации предприятий холдинга «Вертолеты России», и нам очень приятно, что именно Улан-Удэнский авиационный завод выбран в качестве точки финальной сборки и серийного выпуска этого новейшего вертолета. Соглашение обеспечит коллектив Улан-Удэнского авиационного завода стабильной работой на ближайшие годы», - заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.



Максимальная взлетная масса серийного воздушного судна – 13 тонн. Ми-171А3 отвечает повышенным требованиям по обеспечению безопасности полетов над водной поверхностью. Он, в частности, будет оснащен авариестойкой топливной системой, системой аварийного приводнения с автоматической активацией и спасательными плотами внешнего размещения. Для эксплуатации вертолета даже в самых сложных погодных условиях будет установлен интегрированный пилотажно-навигационный комплекс – «стеклянная кабина» с цифровым навигационным оборудованием.



Вертолет будет выпускаться в двух конфигурациях. Первая – для перевозки до 24 пассажиров и грузов массой до 5 тонн. Вторая – для проведения поисково-спасательных операций, она будет дополнительно укомплектована специализированным оборудованием, в том числе медицинским. В случае необходимости эксплуатант сможет самостоятельно переоборудовать грузопассажирский вертолет в поисково-спасательный. ⠀



Опытный образец Ми-171А3 представлен в рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2021.



По условиям соглашения, «Вертолеты России» обеспечат испытания опытного образца Ми-171А3, организуют серийный выпуск и сертификацию вертолетов. Будут также созданы центры по обслуживанию воздушных судов, тренажерные и учебные центры для подготовки летно-технического персонала. «Газпром» намерен закупать вертолеты Ми-171А3 в соответствии с актуальными потребностями, размещать заказы на ремонт и обслуживание. Вертолеты планируется использовать для работы на месторождениях континентального шельфа, сообщили в пресс-службе У-УАЗ.



Фото: У-УАЗ

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