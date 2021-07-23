Стилист и шоумен стал «домохозяином»

Сергей Зверев подал документы на участие в выборах в Госдуму от Бурятии



Актер и шоумен, чемпион Европы и мира по парикмахерскому искусству Сергей Зверев, представляющий партию «Зеленые», подал документы о выдвижении в качестве кандидата в депутаты Госдумы от Бурятии, сообщает



Согласно данным, Зверев идет под номером 7 и подал документы 22 июля. «Республика Бурятия – Бурятский одномандатный избирательный округ №9. 7 - Зверев Сергей Анатольевич, дата рождения - 19 июля 1963 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - домохозяин, место жительства - город Москва. Член политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые», - говорится в документе.



Ранее на предвыборном съезде партии «Зеленые» было принято решение выдвинуть на выборы в Госдуму восьмого созыва 243 кандидата по федеральному списку и 98 кандидатов по одномандатным округам. Общефедеральный список партии «Зеленые» на выборах в Госдуму возглавил Андрей Нагибин. Кандидатом от партии по Бурятскому одномандатному округу стал Сергей Зверев. По словам самого Зверева, принять решение об участии в выборах ему было непросто.



Со своей стороны отметим, активную пиар-кампанию в республике «домохозяин» на самом деле ведет с прошлого года.



Фото: zverevs.ru Актер и шоумен, чемпион Европы и мира по парикмахерскому искусству Сергей Зверев, представляющий партию «Зеленые», подал документы о выдвижении в качестве кандидата в депутаты Госдумы от Бурятии, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт избиркома республики.Согласно данным, Зверев идет под номером 7 и подал документы 22 июля. «Республика Бурятия – Бурятский одномандатный избирательный округ №9. 7 - Зверев Сергей Анатольевич, дата рождения - 19 июля 1963 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - домохозяин, место жительства - город Москва. Член политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые», - говорится в документе.Ранее на предвыборном съезде партии «Зеленые» было принято решение выдвинуть на выборы в Госдуму восьмого созыва 243 кандидата по федеральному списку и 98 кандидатов по одномандатным округам. Общефедеральный список партии «Зеленые» на выборах в Госдуму возглавил Андрей Нагибин. Кандидатом от партии по Бурятскому одномандатному округу стал Сергей Зверев. По словам самого Зверева, принять решение об участии в выборах ему было непросто.Со своей стороны отметим, активную пиар-кампанию в республике «домохозяин» на самом деле ведет с прошлого года.Фото: zverevs.ru

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