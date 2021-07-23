В торговле Бурятии со странами - участниками ЕАЭС доминирует экспорт

В структуре общего товарооборота наибольшая доля, как и в предыдущие годы, приходится на торговлю с Казахстаном



В первом полугодии нынешнего года товарооборот в регионе деятельности Бурятской таможни со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) составил 5,8 млн долларов, 58% от которого занимают экспортные поставки, сообщили в пресс-службе таможни.



В 2021 году торговлю с Казахстаном, Белоруссией, Арменией и Кыргызстаном вели 32 хозяйствующих субъекта из Бурятии, количество которых сократилось на шесть участников.



В структуре общего товарооборота наибольшая доля, как и в предыдущие годы, приходится на торговлю с Казахстаном. В первом полугодии 2021 года в эту республику из Бурятии вывозили живых животных, бумагу и картон, изделия из чёрных металлов. Из Казахстана везли изделия из черных металлов, электрические машины, оборудование и их части.



На втором месте традиционно находится Белоруссия, куда экспортировались бумага и картон, части летательных аппаратов, электрические машины и оборудование. Импорт был представлен молочной, рыбной, мясной продукцией, косметическими средствами.



С Арменией осуществлялись только экспортные поставки, представленные аппаратурой для радиовещания или телевидения. Из Кыргызстана ввозились одежда и овощи, экспортировались крупный рогатый скот, прочие пищевые продукты.



Фото: Бурятская таможня



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