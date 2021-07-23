Прокуратура выявила более 250 нарушений при реализации нацпроектов в Бурятии

Чиновники нарушают закупочные процедуры и принимают невыполненные работы





Прокуратура Бурятии в первом полугодии 2021 года выявила 251 нарушение закона при реализации национальных проектов в республики. Для устранения нарушений внесено 93 представления, к административной и дисциплинарной ответственности привлечено 61 лицо.

«Прокуроры выявляли нарушения закона на всех стадиях закупочных процедур, пресекали неправомерное изменение условий контрактов, включение в них противоречащих закону положений. Вмешательства потребовали факты приемки невыполненных и не соответствующих условиям контрактов работ, ненадлежащего использования оборудования», - рассказали в надзорном ведомстве.Так, в Баргузинском районе аукционная комиссия поселения «Улюнское» неправомерно признала победителем торгов на капремонт сельского дома культуры организацию, не отвечающую требованиям закона и документации. После представления прокурора протокол подведения итогов аукциона отменили, а членов комиссии привлекли к административной ответственности и оштрафовали.В муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в Северобайкальске включили заниженные по сравнению с аукционной документацией условия о сумме гарантийных обязательств и гарантийных сроках (сокращены на 1 год). В результате вмешательства прокурора нарушения устранены, должностное лицо администрации привлечено к административной ответственности и оштрафовано.После представления прокурора в адрес главы Хоринского района исправлены недостатки при строительстве боксерского зала в селе Хоринск. Там установлены предусмотренные контрактом пожарные оповещатели и система вентиляции. За ненадлежащую приемку работ должностное лицо администрации привлечено к административной ответственности и оштрафовано.Фото: «Номер один»