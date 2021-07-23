В Бурятии потребовался год, чтобы восстановить аттестат осуждённого

Победа здравого смысла стала возможной только после вмешательства главы ФСИН



В Бурятии 25 июня прошлого года к уполномоченному по правам человека в республике обратился осуждённый с просьбой помочь в восстановлении аттестата об общем среднем образовании взамен утраченного, чтобы после освобождения из мест лишения свободы иметь возможность трудоустроиться или получить дальнейшее образование.



Дубликат аттестата заявителю не выдавался в связи с тем, что в начале 2014 года вечерняя (сменная) общеобразовательная школа УФСИН по Бурятии ликвидирована и в настоящее время в ведении управления нет учреждений основного и среднего общего образования.



На протяжении года омбудсмен Юлия Жамбалова вела переписку о необходимости выдачи дубликата с различными органами государственной власти и органами местного самоуправления. И только в июле 2021 года на основании решения директора ФСИН Александра Калашникова осуждённому выдан дубликат аттестата о среднем общем образовании и приложения к нему средней общеобразовательной школой главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю, сообщили в пресс-службе омбудсмена.



Заметим, для победы здравого смысла над пенитенциарной бюрократией потребовалось дойти до главы федерального ведомства уголовно-исполнительной системы всей страны. Комментарии излишни.



Фото: «Номер один»





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