Динамика COVID-19 в Бурятии – шаг назад, два шага вперед

Ежесуточное число новых случаев коронавируса колеблется у отметки «230»



Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 50 857. Это на 230 случаев больше, чем было в четверг. Из новых случаев 49% (24 990) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1604 человек, 15 - за минувшие сутки (в возрасте до 65 лет – четыре человека, в возрасте 65 лет и старше - 11 человек), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных – 162 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 15 724 человека.



В стационарах получают лечение 1 536 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 1362. В отделениях реанимации находится 148 пациентов (из них старше 65 лет – 57), на ИВЛ – 101 пациент (из них старше 65 – 47), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 76.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 5 967 человек



Всего выздоровели от коронавируса 46 354 (+271) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом препрофилированы 2003 койки: занято – 1 536, свободно – 467 коек. Занятость коечного фонда составляет 76,6%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 3 426 человек, с нарастающим итогом – 1 245 688 человек.



Всего в республику поступило 262 730 доз вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компонентом привито 247 080 человек, остаток первого компонента вакцины составляет 15 650 единиц. Завершил вакцинацию 179 271 человек. Остаток – 83 459 единиц.



Фото: pixabay.com





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