В Улан-Удэ многодетные семьи поддерживают только после судов

Мэрия согласилась выполнить свои обязательства только после проигрыша в двух судебных инстанциях



Проблема обеспечения многодетных семей участками всплывает не в первый раз. «Номер один» уже писал историю «битвы» жителей поселка Забайкальский, с трудом добившихся, чтобы выделенные им участки обеспечили инфраструктурой. Речь идет об элементарных благах цивилизации, таких как дороги, электричество и вода. Судя по всему, тот случай стал лишь первым в череде разбирательств. Потому что теперь в «сражение» с мэрией вступили уже другие семьи, получившие участки в районе Спиртзаводской трассы.



Вторые в очереди



Многодетные семьи Бурятии имеют право на бесплатный земельный участок – так гласит республиканский закон, принятый еще в 2002 году. Формально он исполняется. Однако, соблюдая формальности, чиновники зачастую забывают об элементарном здравом смысле.



Мы уже рассказывали историю многодетных семей, получивших землю в микрорайоне Забайкальский. Им дали участки практически посреди леса: ни дороги, ни электричества, ни воды.



Люди обратились в прокуратуру. Но достучаться до надзорного органа получилось лишь со второго раза, когда жители заручились поддержкой депутата Хурала. Тогда прокурор подал иск в суд о понуждении мэрии обеспечить земельные участки дорожной сетью и инженерной инфраструктурой.



Тогда же появились новые многодетные семьи с похожей проблемой: им выделили участки в районе Спиртзаводской трассы. История та же - никакой инфраструктуры. На этот раз прокуратура сразу взялась за дело, и недавно Верховный суд Бурятии вынес окончательное решение по этому разбирательству.



Мэрия против



Но сначала был суд в первой инстанции - в Советском районном суде Улан-Удэ. Обращаясь с иском, прокурор требовал обязать мэрию «обеспечить земельные участки дорожной сетью и инженерной инфраструктурой, а именно водоснабжением и электроснабжением в течение 18 месяцев после вступления решения суда в законную силу».



Предшествовала иску прокурорская проверка по обращению граждан, по итогам которой мэрии вынесено представление. Оно, конечно, не было исполнено, тогда прокурор и обратился в суд в защиту интересов более полусотни жителей.



На заседание пригласили и «счастливых» обладателей участков без инфраструктуры. Они рассказали, что землю им выделили два года назад. И до сих пор не могут построить на них дома, потому что дом без воды и электричества сегодня для жизни практически непригоден.



«Посторонними лицами производится рубка деревьев на выделенных участках, но они не могут даже их огородить, так как боятся, что забор своруют. Обеспечить инженерной инфраструктурой свои земельные участки собственники самостоятельно не могут в связи с отсутствием на то финансовых средств, всем, кому были предоставлены участки бесплатно, имеют статус «малоимущие», - описывает суд позицию жителей. - Истцы платят налоги за участки, а воспользоваться ими не могут. Они стояли в очереди по пять - десять лет, имели право по закону получить земельные участки уже с инфраструктурой».



Мэрия, чья задача, казалось бы, защищать горожан, в суде выступила против законных требований прокурора и многодетных семей. Доводы чиновники приводили формальные: оспаривали право прокурора подавать иск, пытались доказать, что это не их полномочия, что к суду нужно привлекать не мэрию в целом, а правительство республики.



Представитель структурного подразделения администрации города – комитета по управлению имуществом – настаивала на том, что срок в 18 месяцев невыполним и «с учетом заявленного объема работ на его исполнение потребуется три-четыре года».



Привлекли к этому делу и правительство республики, представитель которого возражать против требований многодетных семей не стал. И пояснил, что по закону республиканский бюджет готов профинансировать 80% стоимости создания инфраструктуры на таких участках, 20% должен взять на себя город.



Дали два года



В итоге суд встал на сторону прокурора и многодетных семей, однако немного уступив и мэрии Улан-Удэ.



«При определении подлежащих предоставлению земельных участков бесплатно в собственность граждан администрация города обязана была в силу закона принять необходимые и достаточные меры к обеспечению предоставляемых льготной категории граждан земельных участков соответствующей инфраструктурой, - говорится в решении Советского суда. - Отсутствие достаточных средств на осуществление возложенных законом на орган местного самоуправления полномочий в сфере водоснабжения, электроснабжения и дорожной деятельности не может являться основанием для освобождения от исполнения указанных полномочий».



Администрации города дали 24 месяца на то, чтобы обеспечить участки на Спиртзаводской трассе водой, электричеством и построить туда дорогу. Однако этот срок начинает идти с момента вступления решения суда в силу.



Видимо, пытаясь оттянуть этот момент, мэрия подала жалобу в Верховный суд Бурятии. Где заявила, что решение Советского суда незаконно и необоснованно.



«Доказательств того, что у ответчика имелась возможность предоставить земельные участки, обеспеченные инфраструктурой и он данную обязанность не выполнил, прокурором в материалах дела не представлено, не проводилась проверка и на предмет реальной возможности предоставления иных участков. Судом неправильно применены нормы права, что привело к заявлению необоснованного иска, в результате рассмотрения которого принято незаконное решение. Отмечает, что срок исполнения принятого решения не обоснован», - приводит Верховный суд позицию администрации города.



Впрочем, не удалось. Причем не только доказать, что город ничего не должен многодетным семьям, получившим участки в лесу, но и затянуть дело. Рассмотрение дела в Верховном суде, не ставшем менять вердикт первой инстанции, заняло три месяца. Для наших судебных органов это весьма оперативно.



Сколько еще семей, получивших участки, оказались в подобной ситуации, неизвестно. Однако высока вероятность, что это далеко не последнее подобное разбирательство и городским властям придется в ближайшие пару лет изыскать немалые суммы на исправление своих же ошибок.



Станислав Сергеев, «Номер один».

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