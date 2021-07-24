Тревожность как стиль жизни

Повышенная тревожность у детей вызывает беспокойство у родителей



Одни мамы решают, что эта особенность с возрастом пройдет, другие предпринимают попытки самостоятельно справиться с проблемой и намеренно заставляют ребенка больше общаться и загружают его делами, кружками. Третьи родители от бессилия просто ругают дитя за то, что он «какой-то нежный и слабенький». Не понимая причин этого явления, родители рискуют воспитать человека, которому тревожность может сломать жизнь. О причинах возникновения этой особенности у детей расскажет практикующий психолог, семейный психотерапевт Алена Симонова.



Детей до сих пор бьют дома



- Алена Николаевна, расскажите, почему некоторые дети проявляют излишнюю тревожность?



- Сейчас ко мне на консультацию все чаще приводят детей с серьезными проблемами. Ребенок наносит себе порезы, у него повышенная тревожность, страхи, неуверенность в себе и в то же время агрессия, подавленность, замкнутость. Такие дети обычно закрываются в себе, часто у них не складываются отношения со сверстниками, начинаются проблемы в учебе, во взаимоотношениях с родителями.



Какие могут быть причины у тревожности? Первая – тревожность закладывается до семи лет, начиная с перинатального периода, еще в утробе матери. Если мама в период декрета переживала стрессы, тревожилась: муж невнимательный, конфликты со свекровью или проблемы со здоровьем, то ребенок внутриутробно переживал их вместе с мамой. И тогда в жизни стресс для него становится привычным, защитной реакцией на любую ситуацию.



У другого человека, может, эта ситуация и не вызвала тревогу, а чувство тревожности проявляется бессознательно, как привычный способ реагирования, защитная реакция. Он не понимает, почему другие люди спокойно относятся к тому, что для него сплошной стресс. Не чувствует себя в безопасности, беззащитен перед миром. У него низкий уровень доверия к людям: родителям, сверстникам.



Вторая причина тревожности – неправильное воспитание. Бывает, родители навязывают ему свои убеждения, говорят, куда можно ходить, куда нет, с кем дружить. Сначала они пугают его Бабой Ягой, которая унесет его к себе за плохое поведение, потом врачом, который поставит укол, затем учителями и даже папой. Тем самым родители начинают стимулировать в ребенке развитие тревожности. Дальше продолжают воспитывать малыша страхом, кричат ему: «куда ты полез!», «что ты трогаешь, брось!», «не ходи по лужам». В итоге ребенок оказывается окружен запретами, и это вызывает у него тревогу - ведь что бы ни сделал и ни сказал, он всегда чувствует спиной взгляд мамы. Боится сделать лишний шаг, потому что это может обернуться мамиными криками и недовольством.



Нам кажется, что насилие как метод воспитания давно ушел в прошлое, но это не так. Ко мне на консультацию приходят дети, которых бьют дома. Ремнем, кипятильником или шнуром, их толкают, хватают за волосы и шею. Такие случаи нечасты, но есть.



Когда ребенок постоянно зависит от эмоционального состояния мамы и папы, то он регулярно чувствует тревогу и агрессию. Уставший родитель после нервной работы из-за недостатка времени на воспитание ребенка начинает наверстывать упущенное, спрашивая, как у него с учебой. Тогда у ребенка возникает не только личностная тревожность, сформированная с детства, но и школьная тревожность.



Агрессия как ответ на нестабильность



Вспомните себя, как вы чаще всего общаетесь со своим ребенком? Разговор, как правило, касается его учебы: «что в школе?», «какие были уроки?», «показывай дневник, как дела с оценками?». Соответственно, ребенок начинает тревожиться из-за школы. Он боится получить плохую оценку, с ошибками написать контрольную работу, у него сильнейший страх экзаменов. Дети начинают панически бояться, тревожность мешает им нормально учиться и получать радость от обучения. Учеба становится для них каторгой, в школу они не хотят ходить. Запомните - знания, получаемые с позитивным настроем и радостью, запоминаются на всю жизнь.



Тревожные дети оканчивают школу с хорошими отметками в аттестате, но их школьная тревожность никуда не уходит – она переходит с ними в институт или техникум. И мешает им реализоваться жизни, самоутвердиться, создает препятствия в общении с коллективом. В частности, на работе тревожные люди слывут перфекционистами, они тревожатся за все, очень сильно зависят от людей, их оценок, от начальства. Для них значимо, как на них посмотрели, что сказали. В конце концов, такие люди доводят себя до панических атак, эмоционального и физического выгорания. Заканчивается все психосоматикой, человек уже не может быть эффективным в работе, соответственно, от этого страдают все сферы его жизни.



Он приходит домой напряженный и тревожный, отношения в браке у него постепенно рушатся, и человек остается тет-а-тет с одиночеством. Вот и получается, что он как в подростковом возрасте был одинок, так и во взрослом состоянии страдает от одиночества. С тревожным человеком сложно жить, он постоянно пребывает в жертве и боится всего, в том числе изменить свою жизнь.



90% детей и взрослых, которые приходят ко мне на консультацию, имеют повышенный уровень тревожности (личностной, ситуативной, школьной, профессиональной). На ее фоне часто развивается агрессия.



- Почему появляется агрессия? Каковы механизмы этого?



- Причин появления ее много, агрессивными бывают даже малыши – чем младше ребенок, тем меньше у него самоконтроля. Его эмоциональное равновесие зависит от постоянства, стабильности, условий жизни, удовлетворения базовых потребностей в общении, любви и нежности, нормальном режиме дня.



Часто причиной развития агрессивности у детей служат проблемы в общении со сверстниками. Ребенка начинает отвергать коллектив, а он, не умея общаться, выбирает тактику нападения. Мстит, кидается игрушками, обзывается. Вторая причина – непонимание особенностей его развития родителями или педагогами. Иногда ребенок капризничает, а его подавляют, кричат на него, критикуют. На самом деле когда он капризничает, это говорит о каком-то слабом месте в его способностях. Например, не может справиться с математикой. У меня были подростки, рассказывавшие, что родители их били головой об стол, когда они не понимали задачу. Таких случаев немало. И тетрадками хлещут по щекам, и рвут тетради.



По моему глубокому убеждению, проблемы детей до 12 лет – это проблемы родителей. Агрессия мам и пап потом проявляется и у детей. Они своим неадекватным поведением показывают пример детям. Например, ребенок медлительный, а мама эмоциональная и холеричная, она часто срывается на ребенке: «ты тюфяк, такой же, как отец», кричит и даже шлепает его. А ребенок ни в чем не виноват, да, он не такой, как мать, другой, и его индивидуальные особенности нужно учитывать, уважать и принимать.



Третья причина агрессии у детей – некорректное требование взрослых. Например, мама заставляет старшего ребенка сидеть с маленьким, а он еще эмоционально не готов к этому или просто боится остаться с малышом наедине, а мама этого не понимает и наказывает – ставит в угол, берет ремень.



Порезы как крик о помощи



Бывает, агрессия выливается не на других людей, а на себя. Аутоагрессия обычно выражается в самоповреждениях. Подростки боятся выразить агрессию на родителей, боятся их, потому направляют ее на себя. Это опасно и вредно.



- Расскажите о причинах этого явления поподробнее.



- Ко мне на консультацию обращается много детей с порезами. Родители не понимают, что происходит. Думают, это чисто демонстративное поведение, чтобы напугать их. Некоторые говорят, что на это не надо обращать внимание, ребенок перебесится, успокоится. Но есть те, кто бьют тревогу. Когда мы с подростком проработаем внутреннее напряжение, выясняется, что на него дома никто не обращает внимания, он никому не может выразить свои чувства, подавляемые с детства. Не может выразить несогласие с родителями. В классе ребенок тоже подавляет себя, перестает быть живым и активным. Причиняя себе боль, он снимает напряжение, которое чаще всего возникает из-за взаимоотношений с родителями.



Родители очень часто нарушают границы детей, вторгаются в их личное пространство, сравнивают, обесценивают, критикуют, ограничивают общение. Подросток находится в постоянном стрессе, наносит себе порезы, тем самым кричит о своей внутренней боли и хочет, чтобы его поняли, обратили внимание.



Аутоагрессия часто выражается и в таких явлениях, как анорексия и булимия. Отсюда депрессия и апатия. Именно с такими запросами все чаще обращаются ко мне за помощью. У детей нет энергии жить, они не хотят двигаться, общаться, выходить из своей комнаты. Когда начинаешь разбираться, причин оказывается очень много. Это и обида на родителей или учителей, и нарушения в общении со сверстниками. Большая часть проблем связана с неправильным воспитанием. Бывает, родители приводят ребенка к специалисту и говорят: «снимите с него агрессию». Часто помощь больше нужна не ребенку, а его родителям. Поэтому необходима комплексная терапия всей семье, только тогда будет результат.



Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».

Вопросы психологу вы можете задать по адресу: Одни мамы решают, что эта особенность с возрастом пройдет, другие предпринимают попытки самостоятельно справиться с проблемой и намеренно заставляют ребенка больше общаться и загружают его делами, кружками. Третьи родители от бессилия просто ругают дитя за то, что он «какой-то нежный и слабенький». Не понимая причин этого явления, родители рискуют воспитать человека, которому тревожность может сломать жизнь. О причинах возникновения этой особенности у детей расскажет практикующий психолог, семейный психотерапевт Алена Симонова.- Сейчас ко мне на консультацию все чаще приводят детей с серьезными проблемами. Ребенок наносит себе порезы, у него повышенная тревожность, страхи, неуверенность в себе и в то же время агрессия, подавленность, замкнутость. Такие дети обычно закрываются в себе, часто у них не складываются отношения со сверстниками, начинаются проблемы в учебе, во взаимоотношениях с родителями.Какие могут быть причины у тревожности? Первая – тревожность закладывается до семи лет, начиная с перинатального периода, еще в утробе матери. Если мама в период декрета переживала стрессы, тревожилась: муж невнимательный, конфликты со свекровью или проблемы со здоровьем, то ребенок внутриутробно переживал их вместе с мамой. И тогда в жизни стресс для него становится привычным, защитной реакцией на любую ситуацию.У другого человека, может, эта ситуация и не вызвала тревогу, а чувство тревожности проявляется бессознательно, как привычный способ реагирования, защитная реакция. Он не понимает, почему другие люди спокойно относятся к тому, что для него сплошной стресс. Не чувствует себя в безопасности, беззащитен перед миром. У него низкий уровень доверия к людям: родителям, сверстникам.Вторая причина тревожности – неправильное воспитание. Бывает, родители навязывают ему свои убеждения, говорят, куда можно ходить, куда нет, с кем дружить. Сначала они пугают его Бабой Ягой, которая унесет его к себе за плохое поведение, потом врачом, который поставит укол, затем учителями и даже папой. Тем самым родители начинают стимулировать в ребенке развитие тревожности. Дальше продолжают воспитывать малыша страхом, кричат ему: «куда ты полез!», «что ты трогаешь, брось!», «не ходи по лужам». В итоге ребенок оказывается окружен запретами, и это вызывает у него тревогу - ведь что бы ни сделал и ни сказал, он всегда чувствует спиной взгляд мамы. Боится сделать лишний шаг, потому что это может обернуться мамиными криками и недовольством.Нам кажется, что насилие как метод воспитания давно ушел в прошлое, но это не так. Ко мне на консультацию приходят дети, которых бьют дома. Ремнем, кипятильником или шнуром, их толкают, хватают за волосы и шею. Такие случаи нечасты, но есть.Когда ребенок постоянно зависит от эмоционального состояния мамы и папы, то он регулярно чувствует тревогу и агрессию. Уставший родитель после нервной работы из-за недостатка времени на воспитание ребенка начинает наверстывать упущенное, спрашивая, как у него с учебой. Тогда у ребенка возникает не только личностная тревожность, сформированная с детства, но и школьная тревожность.Вспомните себя, как вы чаще всего общаетесь со своим ребенком? Разговор, как правило, касается его учебы: «что в школе?», «какие были уроки?», «показывай дневник, как дела с оценками?». Соответственно, ребенок начинает тревожиться из-за школы. Он боится получить плохую оценку, с ошибками написать контрольную работу, у него сильнейший страх экзаменов. Дети начинают панически бояться, тревожность мешает им нормально учиться и получать радость от обучения. Учеба становится для них каторгой, в школу они не хотят ходить. Запомните - знания, получаемые с позитивным настроем и радостью, запоминаются на всю жизнь.Тревожные дети оканчивают школу с хорошими отметками в аттестате, но их школьная тревожность никуда не уходит – она переходит с ними в институт или техникум. И мешает им реализоваться жизни, самоутвердиться, создает препятствия в общении с коллективом. В частности, на работе тревожные люди слывут перфекционистами, они тревожатся за все, очень сильно зависят от людей, их оценок, от начальства. Для них значимо, как на них посмотрели, что сказали. В конце концов, такие люди доводят себя до панических атак, эмоционального и физического выгорания. Заканчивается все психосоматикой, человек уже не может быть эффективным в работе, соответственно, от этого страдают все сферы его жизни.Он приходит домой напряженный и тревожный, отношения в браке у него постепенно рушатся, и человек остается тет-а-тет с одиночеством. Вот и получается, что он как в подростковом возрасте был одинок, так и во взрослом состоянии страдает от одиночества. С тревожным человеком сложно жить, он постоянно пребывает в жертве и боится всего, в том числе изменить свою жизнь.90% детей и взрослых, которые приходят ко мне на консультацию, имеют повышенный уровень тревожности (личностной, ситуативной, школьной, профессиональной). На ее фоне часто развивается агрессия.- Причин появления ее много, агрессивными бывают даже малыши – чем младше ребенок, тем меньше у него самоконтроля. Его эмоциональное равновесие зависит от постоянства, стабильности, условий жизни, удовлетворения базовых потребностей в общении, любви и нежности, нормальном режиме дня.Часто причиной развития агрессивности у детей служат проблемы в общении со сверстниками. Ребенка начинает отвергать коллектив, а он, не умея общаться, выбирает тактику нападения. Мстит, кидается игрушками, обзывается. Вторая причина – непонимание особенностей его развития родителями или педагогами. Иногда ребенок капризничает, а его подавляют, кричат на него, критикуют. На самом деле когда он капризничает, это говорит о каком-то слабом месте в его способностях. Например, не может справиться с математикой. У меня были подростки, рассказывавшие, что родители их били головой об стол, когда они не понимали задачу. Таких случаев немало. И тетрадками хлещут по щекам, и рвут тетради.По моему глубокому убеждению, проблемы детей до 12 лет – это проблемы родителей. Агрессия мам и пап потом проявляется и у детей. Они своим неадекватным поведением показывают пример детям. Например, ребенок медлительный, а мама эмоциональная и холеричная, она часто срывается на ребенке: «ты тюфяк, такой же, как отец», кричит и даже шлепает его. А ребенок ни в чем не виноват, да, он не такой, как мать, другой, и его индивидуальные особенности нужно учитывать, уважать и принимать.Третья причина агрессии у детей – некорректное требование взрослых. Например, мама заставляет старшего ребенка сидеть с маленьким, а он еще эмоционально не готов к этому или просто боится остаться с малышом наедине, а мама этого не понимает и наказывает – ставит в угол, берет ремень.Бывает, агрессия выливается не на других людей, а на себя. Аутоагрессия обычно выражается в самоповреждениях. Подростки боятся выразить агрессию на родителей, боятся их, потому направляют ее на себя. Это опасно и вредно.- Ко мне на консультацию обращается много детей с порезами. Родители не понимают, что происходит. Думают, это чисто демонстративное поведение, чтобы напугать их. Некоторые говорят, что на это не надо обращать внимание, ребенок перебесится, успокоится. Но есть те, кто бьют тревогу. Когда мы с подростком проработаем внутреннее напряжение, выясняется, что на него дома никто не обращает внимания, он никому не может выразить свои чувства, подавляемые с детства. Не может выразить несогласие с родителями. В классе ребенок тоже подавляет себя, перестает быть живым и активным. Причиняя себе боль, он снимает напряжение, которое чаще всего возникает из-за взаимоотношений с родителями.Родители очень часто нарушают границы детей, вторгаются в их личное пространство, сравнивают, обесценивают, критикуют, ограничивают общение. Подросток находится в постоянном стрессе, наносит себе порезы, тем самым кричит о своей внутренней боли и хочет, чтобы его поняли, обратили внимание.Аутоагрессия часто выражается и в таких явлениях, как анорексия и булимия. Отсюда депрессия и апатия. Именно с такими запросами все чаще обращаются ко мне за помощью. У детей нет энергии жить, они не хотят двигаться, общаться, выходить из своей комнаты. Когда начинаешь разбираться, причин оказывается очень много. Это и обида на родителей или учителей, и нарушения в общении со сверстниками. Большая часть проблем связана с неправильным воспитанием. Бывает, родители приводят ребенка к специалисту и говорят: «снимите с него агрессию». Часто помощь больше нужна не ребенку, а его родителям. Поэтому необходима комплексная терапия всей семье, только тогда будет результат.Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».Вопросы психологу вы можете задать по адресу: pismo77@inbox.ru

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.