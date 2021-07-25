Жители поселка в Гусиноозерске семь лет просят власти спасти их от потопов

В домах сельчан ядовитые газы, жуткие насекомые и вода в подполье

Поселок Набережный в Гусиноозерске уже седьмой год страдает от регулярных затоплений. В домах сельчан все гниет, стены ведет, жителям приходится соседствовать с плесенью, ядовитыми газами и жуткими насекомыми, а также регулярно собственноручно откачивать воду из подпольев и огородов. Многие вынуждены покинуть свои дома, другие по-прежнему живут в «особом режиме», все еще надеясь на помощь властей.В редакцию «Номер один» обратилась жительница улицы Рудничная Ирина Голикова. Женщина рассказала, что в прошлом году в поселок приезжал глава Бурятии Алексей Цыденов и лично оценил ситуацию. После приезда главы было решено провести регуляцию уровня воды озера Гусиное, дабы предотвратить затопления домов. Однако принятые меры не дали никаких результатов. Уровень озера опустился, но вода продолжает прибывать в подполья домов без каких-либо положительных изменений.Впервые с потопом семья Голиковых столкнулась в 2014 году. Ранее в этом доме всю жизнь жила их бабушка, и, как отмечает Ирина, она ни разу не столкнулась с такой проблемой. Сейчас в затопляемом доме проживают четверо, и семья на днях ждет пополнения – у женщины вот-вот родится ребенок. Горожанка переживает за будущее – как жить в таком доме, да еще и с маленьким ребенком?С проблемой Голиковы «воюют» всей семьей. На днях общими усилиями вычерпали больше 50 ведер воды: 32 ведра - взрослые и 20 - дети.- Если до этого наша администрация что-то делала и отзывалась в местной группе по вопросам затопления, то в этом году они вообще молчат. Нам уже жить негде, люди качают воду и ведрами таскают из оград, капитально топят грунтовые воды. Дождь прошел – воде уходить некуда, поэтому все стоит. У кого-то из-под дома вода течет, кто-то побросал свои дома, - поделилась жительница улицы Рудничная.Другая жительница Екатерина Молюкина – опекун, она сейчас воспитывает детей сестры 14 и 17 лет, прописанных в затопляемом доме по улице Рудничная. Екатерина рассказала, что хоть у их семьи нет таких глобальных затоплений (как у первых домов по улице, жильцы которых вовсе были вынуждены съехать оттуда, так как в дом можно зайти только в резиновых сапогах), но и ее дом уже весь сырой, появляются трещины.- У нас дом 1952 года постройки. Когда сестра была жива (мама детей), она сделала ремонт: поставила евроокна, внутри все закрыла гипсокартоном. На данный момент в доме очень сыро – вода на какое-то время ушла, но сейчас вновь начинает прибывать. Сам по себе дом весь ведет, зимой и летом двери не закрыть. Все сыпется, фундамент сырой, не успевает высохнуть. По стенам дома идут пятна от сырости, образовался белый и розовый налет. Стены друг от друга отошли, повсюду щели. Если убрать гипсокартон, боюсь представить, что там сейчас, - рассказала Екатерина.Женщина тоже сообщила, что ранее таких проблем не было – всю жизнь в этом доме жили их дедушка и бабушка, они провели с ними все детство. Проблемы появились семь-восемь лет назад.- Я как опекун очень переживаю за ребенка, скоро исполнится ему 18 лет, возможно, он захочет жить отдельно. И встает вопрос, где ему жить? Должна отчитаться перед опекой, а жилье сегодня-завтра рухнет, и отвечать буду я, - добавила женщина.После проверки многие дома признали аварийными, но, увы, жителей не расселили до сих пор. Как рассказала Наталья Брызгалова, проживающая на улице Береговая, их дом одним из первых серьезно пострадал от затопления. Жилье признали непригодным около трех лет назад.- Все гниет, все в плесени, живность всяческая жуткая плавает, ползает. Даже приезжал Цыденов лично и спрашивал местные власти, почему мы все еще проживаем в этом доме, притом что он признан непригодным для проживания. Сейчас мы вынуждены были из него съехать по состоянию здоровья - утрами встаешь и голова болит от сырости, вони, плесени. Они (местные власти. – Прим. авт.) нам предлагали маневренное жилье (временное) – комнату 3х4 метра в общежитии... Туда влезет только один угловой диван, может быть, еще холодильник, а нас в этом доме прописано четверо, и на всех такая комната! Ну и как мы будем там жить? От нее отказались, и администрация на это теперь ссылается, мол, «вы же сами отказались», - поделилась Наталья Владимировна.Корреспонденту «Номер один» высказали жалобы и другие жители. Их всех объединила общая беда, однако вопрос «что делать?» по сей день остается открытым. Люди обращались уже в разные инстанции, но результатов никаких нет.- Обращались уже ко всем: в Минприроды, на телевидение, даже Путину письмо писали. Трубили, звонили, но приходят только отписки, - рассказывают жители.- Я живу на улице Южная, вода каждый день прибывает все больше. Дом весь водит, двери то не закрываются, то не откроешь. Земля проседает, вся штукатурка отваливается, печь трескается, - рассказывает Марина.- Есть дома, признанные нежилыми, которые топило шесть лет. Дома уже развалились, жители вынуждены за свой счет снимать жилье в аренду. То, что предлагает наша мэрия, - маневренное жилье, общежитие, где жить невозможно, - добавляет жительница Татьяна.- Мой дом по улице Береговая, 6 А, разрушен. Вода стоит в ограде, а нынче в огороде уже камыш растет. Мы вынуждены съехать с сыном и сейчас снимаем квартиру. Дом признан непригодным для проживания, - сообщает жительница Ирина.- Мой дом - на Береговой, 4а, уже как пятый год не живем, он полностью разрушен. Сначала снимали квартиру, сейчас живем в общаге, соцнайм, - рассказывает Лилиана.Плюс ко всему в таких домах нередко скапливается ядовитый газ.- Наш дом на Береговой, 18, признан непригодным для проживания. Осенью мы съехали, жить стало совсем невозможно, вода везде: в подполье, огороде, ограде, за оградой, дом весь разошелся. Еще и появился бензопирен. Газ стал накапливаться два года подряд, у нас брали пробы земли в 2019 и 2020 годах. Отмечено превышение бензопирена, это самый сильный канцероген. Речь идет о газах из-под земли - СО, СО2, это метан, - говорит жительница поселка Ольга Шакирова.Напомним, в прошлом году во время приезда главы республики сообщалось, что на затопляемой территории расположено 130 домов с общим количеством проживающих 248 человек. Из них, по официальным данным, подтоплено грунтовыми водами 85 домов и признано непригодными для жизни 12 домов.Тогда глава Селенгинского района Станислав Гармаев сообщал, что вопрос находится на контроле и прорабатывается вариант с переселением граждан. В этом году выяснилось, что проблема все еще не решена.На момент выхода газеты в минприроды Бурятии не смогли дать оперативный комментарий. Мы будем следить за развитием событий.Эржена Мансорунова, «Номер один».