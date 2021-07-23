Мэрия: в Улан-Удэ в ближайшие дни Селенга может выйти на пойму

За прошедшие сутки вода прибыла еще на 10 см, уровень реки составляет на сегодня 200 см



В Улан-Удэ из-за прошедших дождей уровень реки Селенга будет расти и может достичь 230 см. При этой отметке вода выходит на пойму и подтапливает низменные участки, сообщила пресс-служба мэрии столицы Бурятии со ссылкой на информацию Гидрометцентра.



«За прошедшие сутки вода прибыла еще на 10 см и составляет на сегодня 200 см. Сейчас в зоне возможного подтопления находятся низменные участки, находящиеся вдоль береговой линии Селенги и Степной протоки. Сегодня обход жителей продолжится. Каждый собственник, который попадает в зону паводка, должен подготовить все документы, чтобы в любой момент забрать их с собой, собрать продукты питания и запасы питьевой воды, предметы личной гигиены, аптечку. Все ценные вещи и технику необходимо поднять на второй этаж или на чердак. Также рекомендуется застраховать свое имущество», -рассказал заместитель начальника управления по ЧС администрации Улан-Удэ Дмитрий Федоров.



Всего в зону возможного подтопления в результате подъема рек Селенга и Уда в Улан-Удэ попадают 7 368 домов с населением 19 тысяч человек. В случае ЧС заключены соглашения по обеспечению пострадавших сухими пайками, одеждой и товарами первой необходимости. В случае необходимости к эвакуации также будут привлекаться частные перевозчики. В бригадах назначены ответственные и дежурные для поставки 72 частных автобусов средней и большой вместимости. Под пункты временного размещения определены 29 школ города и три детских лагеря.



К паводковой ситуации подготовлены все службы МУП «Водоканал», проверены сооружения, оборудования, попадающие в зону затопления. Подготовлены насосы, мотопомпы, источники автономного энергоснабжения и другие средства, предназначенные для аварийно-спасательных работ, откачки воды и уменьшения последствий паводка.



Напомним, до выхода воды на пойму и подтопления низменных участков уровень воды в Селенге и Уде должен составлять не менее 230 см. На реке Селенга критической считается отметка в 330 см, на Уде - 400 см.



С 9 часов утра 11 июня на территории Улан-Удэ введен режим «Повышенная готовность».



Фото: ulan-ude-info.ru



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