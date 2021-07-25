Приватизация квартиры, как должны бороться с коррупцией и 10 тысяч — школьникам

На вопросы отвечают юристы и специалисты ведомств

Купание в реках небезопасно

«Было много дождей, можно ли теперь купаться в реках? Не опасно ли это для здоровья и достаточно ли чистая в них вода?»

Саржана Б-­ва, Улан­-Удэ.

Отвечает Управление Рос­потребнадзора по Республике Бурятия:

— С начала мая 2021 года в республике обследовано 43 водных объекта в 101 контрольной точке в местах купания населения. Исследовано 216 проб воды на санитарно­химические показатели, на микробиологические — 306 проб, паразитологические — 226 проб, вирусологические — 64 пробы, в том числе 49 проб на наличие возбудителя COVID‑19. Из них не соответствовали 41,3% проб воды по санитарно-­химическим показателям, 12% — по микробиологическим показателям.

По паразитологическим и вирусологическим показателям все пробы соответствовали гигиеническим нормативам. Возбудитель COVID‑19 в воде вод­ных объектов не обнаружен.

По результатам лабораторных исследований установлены превышения гигиенических нормативов по санитарно­-химическим показателям:

— озере Котокель в Черемушки и Ярцы — по уровню аммиака;

— р. Модонкуль в г. Закаменск, р. Цакирка в с. Утата — по уровню железа и аммиака;

— р. Киран на границе с Монголией, р. Селенга в п. Наушки — по уровню железа, марганца, перманганатной окисляемости;

— р. Кяхтинка в г. Кяхта — по уровню ХПК, БПК5, аммиака, жесткости, перманганатной окисляемости, запаха, железа;

— р. Чикой в с. Большая Кудара — по уровню железа, марганца, перманганатной окисляемости, ХПК.

Превышение гигиенических нормативов по органолептическим показателям, уровню железа и аммиака связано с прошедшими обильными осадками.

Превышение гигиенических нормативов по микробиологическим показателям зарегистрировано в воде рек Кяхтинка, Селенга в п. Заречный.

В реке Селенга в месте выпуска сточных вод Правобережных очистных сооружений канализации города Улан­-Удэ обнаружены патогенные микроорганизмы рода Salmonella.

Исследовано 108 проб почвы в местах купания на санитарно-­химические, микробиологические, паразитологические показатели. Превышения гигиенических нормативов не обнаружены.

Превышение гигиенических нормативов в воде водных объектов в местах купания

обусловлено антропогенным воздействием, прошедшими обильными осадками. Купание в вышеуказанных водоемах может являться фактором риска возникновения и распространения инфекционных заболеваний.

Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия предупреждает, что купание, занятия спортом и отдых на водоемах, не имеющих санитарно­-эпидемиологического заключения, а также не отвечающих санитарным правилам и нормативам, опасны для здоровья.

Неустойка для застройщиков

«Вложил деньги в долевое строительство. Срок сдачи подошел, а квартира к сдаче не готова. Написал претензию застройщику с требованием оплатить неустойку, а в ответ — заплатим, но меньше. Что делать? Сейчас готовлю и подаю в суд иск. Слышал, что есть статья, защищающая застройщиков».

Алексей Поталов, Улан-­Удэ.

Отвечает юрист Андрей Кузьмин:

— В суды валом идут иски обманутых дольщиков против недобросовестных застройщиков. Многие застройщики чувствуют себя вольготно, зная, что суд может существенно снизить неустойку, приняв ходатайство ответчика о применении статьи 333 ГК РФ «Уменьшение неустойки». Согласно этому закону, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.

Уменьшение неустойки допускается в исключительных случаях, если будет доказано, что ее взыскание в предусмотренном договором размере может привести к получению кредитором необоснованной выгоды.

Тем не менее закон четко устанавливает границы ответственности застройщика при несоблюдении им срока сдачи квартиры дольщику.

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 30.12.2004 №214­ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов…» застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства не позднее срока, который предусмотрен договором.

В случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин, неустойка (пени) уплачивается застройщиком в двойном размере.

В соответствии с п. 5 ст. 13 Закона «О защите прав потребителей» требования потребителя об уплате неустойки (пени), предусмотренной законом, подлежат удовлетворению продавцом в добровольном порядке.

Согласно ст. 22 Закона РФ «О защите прав потребителей», требования потребителя о возмещении убытков подлежат удовлетворению продавцом в течение десяти дней со дня предъявления соответствующего требования.

В соответствии с п. 6. ст. 13 Закона «О защите прав потребителей» суд взыскивает с продавца за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере 50 % от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Что касается морального вреда, то в данном случае его истцу доказывать необязательно. Компенсация морального вреда судом осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков (ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей», ст. ст. 151, 1099 и 1101 ГК РФ).

Приватизация квартиры

«Скажите, можно ли, имея постоянную прописку в квартире, стать собственником без передачи в наследство, без купли­-продажи?»

Владислав, Улан-­Удэ.

Отвечает юрист Людмила Ратникова:

— Если с вами заключен договор социального найма жилья, то вы имеете право приватизировать квартиру при условии, что ранее в приватизации не участвовали.

Если участвовали в приватизации в несовершеннолетнем возрасте, то, будучи совершеннолетним, имеете право участвовать в приватизации повторно.

В приватизации должны участвовать все зарегистрированные по данному месту жительства. Приватизировать можно государственное и муниципальное жилье (за исключением служебного, ведомственного).

Как должны бороться с коррупцией

«Мне интересно, все говорят о коррупции, а какие именно меры по предупреждению коррупции должны приниматься в организациях?»

Светлана Гончикова, Улан­-Удэ.

Отвечает помощник прокурора района, юрист I класса Сэсэг Ринчинова:

— В соответствии со ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273­ФЗ «О противодействии коррупции» организации обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции.

Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, могут включать:

— определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений;

— сотрудничество организации с правоохранительными органами;

— разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы организации;

— принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации;

— предотвращение и урегулирование конфликта интересов;

— недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов.

При этом содержание антикоррупционной политики конкретной организации определяется профилем ее работы, производственной отраслью и другими особенностями условий, в которых она функционирует.

Бассейн ФСК закрыт до 17 августа

«Работает ли сейчас бассейн ФСК?»

Юлия, Улан­-Удэ.

Отвечает администрация Физкультурно­-спортивного комплекса г. Улан­ Удэ:

— Бассейн не будет работать с 13 июля по 16 августа 2021 года. Запись в бассейн начнется с 17 августа. Детям до 10 лет включительно необходимо иметь справку на энтеробиоз.

Справка от кардиолога необходима для граждан старше 70 лет. При себе иметь купальник, шапочку, мыло, мочалку, полотенце, сменную обувь, пакет для уличной обуви, медицинскую маску (до раздевалки проход возможен только в ней).

Call­центр 8 (3012) 45‑30‑36.

10 тысяч — школьникам

«Слышала про то, что школьникам с августа положена единовременная выплата. Куда обращаться?»

Е.К., с. Иволга.

Отвечает Отделение Пенсионного фонда России по Республике Бурятия:

— С 15 июля Пенсионный фонд России начал прием заявлений на единовременную выплату 10 тыс. рублей на детей в возрасте от 6 до 18 лет, а также на детей­инвалидов от 18 до 23 лет, обучающихся по общеобразовательной программе.

Большинству родителей детей от 6 до 18 лет не придется самостоятельно заполнять заявление на новую разовую выплату. Автоматически сформированные заявления уже появились в личных кабинетах родителей на портале Госуслуг, в том числе у тех, которые в прошлом году подавали бумажные заявления на выплаты детям, а потом завели электронный кабинет.

Чтобы завершить оформление выплаты, родителям остается только проверить актуальность информации и подтвердить согласие на ее дальнейшую обработку.

Для заполнения заявлений используется информация, собранная в ходе прошлогодних выплат Пенсионного фонда на детей до 16 лет. Она включает в себя ФИО и СНИЛС родителя, от имени которого подается заявление, сведения о детях, в том числе СНИЛС и данные ЗАГС о рождении (актовая запись), а также реквизиты счета для зачисления средств. Если какие­-либо из этих данных уже неактуальны или просто должны быть заменены на другие, родители смогут скорректировать информацию.

Родители детей, которым не приходило в Личный кабинет заполненное заявление, подать его смогут через портал Госуслуг с 15 июля до 1 ноября 2021 года.

Единовременная выплата 10 тыс. рублей положена родителям, опекунам или попечителям на детей в возрасте от 6 до 18 лет. При этом 6 полных лет ребенку должно исполниться не позднее 1 сентября 2021 года, а 18 лет — с 3 июля 2021 года (дети, рожденные в период с 3 июля 2003 года по 1 сентября 2015 года).

Выплата также будет положена на детей в возрасте от 18 до 23 лет, рожденных в период с 3 июля 1998 года по 2 июля 2003 года, если у такого ребенка есть инвалидность или ограниченные возможности здоровья и он обучается по школьной программе.

10 тыс. рублей на детей родители получат в августе к новому учебному году. При этом для перечисления выплаты только карта «МИР» необязательна. Поскольку это единовременная выплата, получить ее родители могут на банковские счета, привязанные к картам любых платежных систем.

По всем вопросам можно обратиться по телефона горячей линии ПФР: 8­800­ 600­0 3­51 (звонок бесплатный) или 8­3012­29­14­14, а также в официальных соцсетях ОПФР по Республике Бурятия.

Из­-за чего растут тарифы ЖКХ?

«С 1 июля опять подорожала «коммуналка». Почему это происходит каждый год? Как платить меньше?»

Семенова М. К., Улан­-Удэ.

Отвечает юрист Елена Федорова:

— Тарифы растут из-­за того, что увеличиваются расходы на предоставление услуг ЖКХ. Например, зарплата сотрудников ресурсоснабжающих организаций не может оставаться все время на одном уровне. Или стоимость материалов, или оборудование, которое используется для ремонта и эксплуатации сети. Цены на это тоже растут. Соответственно, тариф растет вслед за расходами на компоненты, влияющие на установление тарифов. Даже если цены на материалы или оборудование за год никак не поменялись, все равно остается фактор инфляции. Выпадающие доходы ресурсные предприятия как раз компенсируют за счет ежегодного повышения тарифов.

Впрочем, повышение принимается на уровне регионов. В прошлом году из-­за сложной экономической ситуации несколько регионов России решили не повышать тарифы на некоторые услуги. Однако полностью заморозить тарифы в сложный «коронавирусный» год власти отказались. Замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров тогда сказал, что «отрасль этого не выдержит».

Текущие тепловые системы устарели, за их содержание и ремонт приходится платить потребителю, поскольку это включено в тариф. Устаревшие котельные можно было бы заменить на более современные, но отсутствие конкуренции делает модернизацию экономически необоснованной. Если бы рынок был конкурентным, это бы позволяло не только сдерживать рост цен, но и поднять качество самих услуг. Причем касается это не только теплоснабжения, но и электричества и ТКО. Именно неконкурентный характер рынка является главным фактором того, что цены на коммунальные услуги могут только расти, их сдерживает лишь государство. Оно же устанавливает тарифы на ЖКХ. Что касается вопроса о том, как платить меньше, то это возможно лишь снизив объем потребляемых ресурсов.