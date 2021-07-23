Обещать – не значит жениться

В Улан-Удэ оперативники по горячим следам задержали подозреваемого в грабеже



В Улан-Удэ накануне утром в отдел полиции с заявлением о грабеже обратилась 41-летняя жительница Иркутска. Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям и задержали злоумышленника, который сначала обещал потерпевшей помощь, сообщили в МВД по Бурятии.



Они выяснили, что женщина на поезде направлялась на заработки на Сахалин, но в связи со злоупотреблением спиртным ее высадили в Улан-Удэ. Из-за нехватки денег уехать в Иркутск сразу не смогла.



По словам иркутянки, на вокзале она познакомилась с 29-летним местным жителем, который предложил ей помочь с ночлегом и поездкой домой. В его жилище они принялись распивать спиртное. Однако, пришла сожительница горожанина и между женщинами разгорелся конфликт. Завершился он тем, что хозяин дома, изначально предложивший помощь заявительнице, силой забрал у нее последние 700 рублей и выгнал из жилища.



По горячим следам подозреваемый задержан сотрудниками уголовного розыска, похищенное изъято. Ранее он был неоднократно судим за преступления имущественного характера, отбывал наказание в местах лишения свободы. Более того, в настоящее время злоумышленник привлекается к уголовной ответственности за кражу телефона у знакомого, совершенную в ходе распития спиртного на территории Октябрьского района.



Возбуждено уголовное дело.



Фото: «Номер один»





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