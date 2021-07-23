Рубль снова стал одной из самых недооцененных валют

Справедливый курс по «индексу бигмака» - 29,91 рубля за доллар



Рубль, согласно опубликованному журналом The Economist «индексу бигмака», вновь стал одной из самых недооцененных валют в мире, сообщает



Рубль оказался на предпоследнем месте среди представленных в рейтинге валют. Аналогичную позицию рубль занимал в январе 2021 года, а также январе и июле 2020 года.

Последним в перечне оказался ливанский фунт, который недооценен на 70,2%. Также в список вошли евро (на 11,1%) и британский фунт (на 15,9%).



В список переоцененных валют вошли венесуэльский боливар (переоценен на 47,7%), швейцарский франк (на 24,7%), норвежская и шведская кроны (11,5% и 9,6% соответственно).



«Индекс бигмака» рассчитывается с 1986 года и публикуется дважды в год. Показатель основан на теории паритета покупательной способности (ППС) валюты, предполагающей, что в долгосрочной перспективе валютный курс должен уравнивать стоимость корзины товаров и услуг в разных странах. В качестве показателя берется цена бургера, который продается в ресторанах McDonald's в большинстве государств. Если цена бигмака в долларах окажется выше, чем в США, то соответствующая валюта считается переоцененной, если ниже, то наоборот.



Фото: pixabay.com Рубль, согласно опубликованному журналом The Economist «индексу бигмака», вновь стал одной из самых недооцененных валют в мире, сообщает РИА Новости . В США этот бургер стоит 5,65 доллара (около 420 рублей), тогда как в России — 169 рублей, или 2,27 доллара. Таким образом, справедливый курс российской валюты должен составлять 29,91 рубля за доллар, а сейчас рубль недооценен на 59,9%.Рубль оказался на предпоследнем месте среди представленных в рейтинге валют. Аналогичную позицию рубль занимал в январе 2021 года, а также январе и июле 2020 года.Последним в перечне оказался ливанский фунт, который недооценен на 70,2%. Также в список вошли евро (на 11,1%) и британский фунт (на 15,9%).В список переоцененных валют вошли венесуэльский боливар (переоценен на 47,7%), швейцарский франк (на 24,7%), норвежская и шведская кроны (11,5% и 9,6% соответственно).«Индекс бигмака» рассчитывается с 1986 года и публикуется дважды в год. Показатель основан на теории паритета покупательной способности (ППС) валюты, предполагающей, что в долгосрочной перспективе валютный курс должен уравнивать стоимость корзины товаров и услуг в разных странах. В качестве показателя берется цена бургера, который продается в ресторанах McDonald's в большинстве государств. Если цена бигмака в долларах окажется выше, чем в США, то соответствующая валюта считается переоцененной, если ниже, то наоборот.Фото: pixabay.com

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