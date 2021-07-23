В Улан-Удэ на Дивизионной ночью воевали

Танкисты и мотострелки ВВО уничтожили командные пункты условного противника в бою



В Бурятии на полигоне «Дивизионный» экипажи танкового соединения Восточного военного округа во взаимодействии с экипажами боевых машин пехоты (БМП-2) ночью уничтожили командные пункты условного противника с закрытых огневых позиций, сообщили в пресс-службе ВВО.



Экипажи танков Т-72Б3 отработали задачи по оказанию огневой поддержки наступающим мотострелковым подразделениям. Стрельба велась вкладным снарядом, а также из крупнокалиберных пулеметов по мишеням, имитирующим командные пункты условного противника.



В свою очередь экипажи боевых машин пехоты поразили цели, обозначающие живую силу и легкобронированную технику условного противника. Боевые стрельбы военнослужащими велись в ночное время с применением трассирующих боеприпасов и приборов ночного видения.



При выполнении огневых задач мотострелки и танкисты отработали слаженность действий экипажей при ведении высокоманевренного боя, удержание боевых порядков при ведении наступления, организацию связи и управления подразделениями.



Фото: function.mil.ru



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