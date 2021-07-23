В Улан-Удэ восстановили часть размытых ливнем дорог

Пока сделаны главные дороги, за второстепенные улицы возьмутся на следующей неделе





В Улан-Удэ продолжают устранять последствия ливня, прошедшего в ночь с 13 на 14 июля. В частности, Комбинат по благоустройству ведет работу по устранению провалов и промывов на грунтовых дорогах в микрорайонах и поселках.

По сообщению Комитета городского хозяйства Улан-Удэ, 22 июля завершены работы на центральных улицах микрорайонов Радужный (ДНТ «Перспектива»), 120 мкр, Новая Комушка, Светлый, Забайкальский.





На каждом участке работает комплекс техники: грейдер, фронтальный погрузчик, 5 тяжелых самосвалов. Провал сначала засыпается грунтом, а после дорога укрепляется по необходимости щебнем и щебеночно-песчаной смесью.



