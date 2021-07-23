В Бурятии жителям села два года начисляли плату за мусор, который не вывозился

«Экоальянс» сделал перерасчет только после обращения сельчан в Госстройжилнадзор





Сразу несколько жителей ул. Подгорная в селе Татаурово обратились в Госстройжилнадзор Бурятии с жалобой на «Экоальянс». Сельчане рассказали, что с апреля 2019 года по апрель 2021 года компания не вывозила у них мусор, при этом регулярно начисляя им соответствующие платежи.

В ходе проверки выяснилось, что мусорный оператор «не обеспечил предоставление услуги в связи с тем, что отсутствовало транспортное сообщение», сообщили в Госстройжилнадзоре. Однако перерасчет на сумму более 190 тысяч рублей компании все же пришлось сделать.Также в адрес компании направлено предписание об устранении нарушений. Сейчас на ул. Подгорная установлена система пакетного сбора отходов дважды в неделю, администрацией поселения принимаются меры по обеспечению подъезда к точкам вывоза.- Региональному оператору в связи с выявляемыми нарушениями следует провести мониторинг территорий, на которых наблюдается низкий уровень оплаты, - отметили специалисты жилищного надзора. – Принять во внимание жалобы граждан и наладить регулярный вывоз оставленного мусора необходимо в сжатые сроки.Фото: «Номер один»