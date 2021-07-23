В Улан-Удэ на несколько дней перекроют улицу Мокрова

Там будут ремонтировать теплотрассу



В Улан-Удэ с 28 июля по 2 августа будет перекрыта автодорога по улице Мокрова рядом с домом №10 – остановка «Титан». Причина - реконструкция тепломагистрали №6, сообщили в пресс-службе мэрии.

Объезд будет осуществляться по улице Жердева.

Объезд будет осуществляться по улице Жердева.

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