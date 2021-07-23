Житель Читы получил 17-лет за убийство ребенка

Мужчина конфликтовал с соседями и наобум выстрелил в дверь их квартиры из ружья 12-го калибра



В Забайкалье вынесен обвинительный приговор 33-летнему жителю Читы Василию Дунцу. Он признан виновным в убийстве девятилетней девочки, сообщили в Следственном управлении СКР по Забайкальскому краю. Ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.



Как установлено следствием и судом, 17 февраля нынешнего года около 17:30 в жилом доме, расположенном в Железнодорожном районе города Читы, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения в ходе конфликтной ситуации с жильцами одной из квартир выстрелил из охотничьего гладкоствольного ружья 12-го калибра в закрытую входную дверь соседей. В результате полученного огнестрельного ранения грудной клетки и головы находившаяся в квартире девятилетняя девочка скончалась на месте.



Особая тяжесть совершенного преступления, его дерзкий, циничный характер вызвали широкий резонанс. Дунец незамедлительно был задержан и по ходатайству следователя заключен под стражу. Следствием тщательным образом изучены все обстоятельства произошедшего. Проведен комплекс необходимых экспертных исследований, допросов и иных следственных и процессуальных действий, в результате которых собраны неопровержимые доказательства виновности подсудимого.



«Несмотря на активную позицию защиты, настаивавшей на неосторожном причинении смерти, стороной государственного обвинения суду представлены убедительные доказательства совершения именно умышленного убийства», - отметили в краевой прокуратуре.



Приговор суда в законную силу не вступил.



Фото: zabaykalye.sledcom.ru



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