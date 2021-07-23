В Бурятии возбуждено уголовное дело после трагического пожара

Выясняются обстоятельства гибели пожилой местной жительницы и ее малолетней внучки



В Бурятии сегодня рано утром произошло возгорание жилого дома в селе Новый Заган. Во время тушения пожара



По данным следствия, в старом доме 1950-х годов постройки в селе Новый Заган проживала пенсионерка со своей взрослой дочерью и малолетней внучкой. В жилище требовался ремонт, в том числе замена изношенной электропроводки. В ночь на 23 июля в доме находились хозяйка с внучкой. Возгорание возникло на веранде, огонь быстро распространился по деревянным конструкциям и стал причиной гибели спавших в жилище людей.



В ходе осмотра места происшествия обнаружена и изъята электропроводка с веранды, которая передана сотрудникам МЧС для проведения пожарно-технического исследования с целью установления точной причины возгорания.



Фото: pixabay.com

В Бурятии сегодня рано утром произошло возгорание жилого дома в селе Новый Заган. Во время тушения пожара внутри обнаружены тела 61-летней женщины и 11-летней девочки . По этому факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), расследование, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.По данным следствия, в старом доме 1950-х годов постройки в селе Новый Заган проживала пенсионерка со своей взрослой дочерью и малолетней внучкой. В жилище требовался ремонт, в том числе замена изношенной электропроводки. В ночь на 23 июля в доме находились хозяйка с внучкой. Возгорание возникло на веранде, огонь быстро распространился по деревянным конструкциям и стал причиной гибели спавших в жилище людей.В ходе осмотра места происшествия обнаружена и изъята электропроводка с веранды, которая передана сотрудникам МЧС для проведения пожарно-технического исследования с целью установления точной причины возгорания.Фото: pixabay.com

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