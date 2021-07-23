23.07.2021
В Забайкалье на подворье растёт журавленок

В Забайкалье на подворье растёт журавленок

Хозяева ждут, когда птенец оперится и улетит


В Забайкалье ветлечебницу Оловяннинского района попал необычный пациент. Птенца журавля на станцию по борьбе с болезнями животных принесла местная жительница, рассказал ветеринарный врач Артем Свешников.

«Проведенный ветеринарный осмотр журавля показал, что у птенца никаких повреждений нет, он клинически здоров», - пояснил Артем Свешников.

Женщина увидела птицу на дороге. Она не могла пройти мимо и оставить журавля там, где рядом находились собаки, забрала и доставила его на ветстанцию.

Ветспециалисты предполагают, что это журавль-красавка – самый маленький по размерам из семейства журавлиных. Птенец возрастом полтора месяца, поэтому оперение только начало сформировываться - стали появляться первые перья. До тех пор, пока птенец не подрастет и не научится летать, его приютила ветфельдшер станции Дарья Куйдина в своем хозяйстве, сообщает официальный краевой портал.

Фото: Государственная ветеринарная служба Забайкальского края
калейдоскоп журавленок Забайкалье


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