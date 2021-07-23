Владимир Путин поручил внимательно отнестись к ситуации на Транссибе

Первую ветку магистрали, где рухнул мост, восстановят в течение двух – двух с половиной суток



Владимир Путин попросил правительство самым внимательным образом к этому отнестись к ситуации на Транссибе, где остановлено движение из-за подмытого рухнувшего моста.



«Жизнеобеспечение соответствующих регионов должно быть, безусловно, обеспечено. Имею в виду, и продовольственные группы товаров, и всё, что необходимо для жизнедеятельности предприятий, городского хозяйства, коммунальных служб», - заявил сегодня президент России на совещание с постоянными членами Совета Безопасности (в режиме видеоконференции), сообщает сайт главы государства.



«Только что мне и министр по чрезвычайным ситуациям [Е.Зиничев] докладывал, и руководитель РЖД. Планируется восстановить первую ветку в течение двух – двух с половиной суток, а вторую где-то в течение пяти суток. Я прошу всех коллег иметь это в виду и каждого по линии своей работы обеспечить слаженную, координированную работу всех служб, которые так или иначе причастны к тому, чтобы обеспечить нормальную ситуацию, работу, которой сейчас занимаются специалисты на месте», - сказал Владимир Путин.







Фото: kremlin.ru Владимир Путин попросил правительство самым внимательным образом к этому отнестись к ситуации на Транссибе, где остановлено движение из-за подмытого рухнувшего моста.«Жизнеобеспечение соответствующих регионов должно быть, безусловно, обеспечено. Имею в виду, и продовольственные группы товаров, и всё, что необходимо для жизнедеятельности предприятий, городского хозяйства, коммунальных служб», - заявил сегодня президент России на совещание с постоянными членами Совета Безопасности (в режиме видеоконференции), сообщает сайт главы государства.«Только что мне и министр по чрезвычайным ситуациям [Е.Зиничев] докладывал, и руководитель РЖД. Планируется восстановить первую ветку в течение двух – двух с половиной суток, а вторую где-то в течение пяти суток. Я прошу всех коллег иметь это в виду и каждого по линии своей работы обеспечить слаженную, координированную работу всех служб, которые так или иначе причастны к тому, чтобы обеспечить нормальную ситуацию, работу, которой сейчас занимаются специалисты на месте», - сказал Владимир Путин. Как сообщал «Номер один» , железнодорожный мост в Сретенском районе вблизи села Нижняя Куэнга обрушился около девяти утра. Движение поездов по участку Транссибирской магистрали остановлено в обоих направлениях, погибших и пострадавших нет. Идут ремонтные работы с использованием противоразмывного и восстановительного поездов. Пассажирские поезда и грузовые составы встали и восточном, и в западном направлении.Фото: kremlin.ru

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