АСВ выставило на торги головной офис «БайкалБанка»

Начальная цена лота составляет чуть более 62 миллионов рублей



Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» выставляет на торги офисный комплекс и прилегающие к нему земельные участки в Улан-Удэ. Имущество принадлежит «БайкалБанку», конкурсным управляющим которого является АСВ, сообщила его пресс-служба.



Начальная цена лота составляет 62,6 млн рублей, прием заявок от покупателей – с 23 июля 2021 года.



На продажу выставлены пять офисных помещений общей площадью 2560,6 квадратных метра, два здания общей площадью 1323,5 квадратных метра, а также три земельных участка общей площадью 5 тысяч квадратных метра. Помещения и земельные участки расположены по адресу Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, д. 28.



Здания оборудованы необходимыми центральными коммуникациями и подходят для ведения офисной либо производственной деятельности. На земельных участках могут размещаться объекты производственного назначения.



Торги проводятся на электронной торговой площадке «Российского аукционного дома». Денежные средства от реализации имущества пополнят конкурсную массу «БайкалБанка» и будут направлены на удовлетворение требований кредиторов в максимально возможном объеме.



С подробной информацией о процедуре торгов и составе реализуемых лотов можно ознакомиться на сайте



Напомним,



Фото: архив «Номера один» Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» выставляет на торги офисный комплекс и прилегающие к нему земельные участки в Улан-Удэ. Имущество принадлежит «БайкалБанку», конкурсным управляющим которого является АСВ, сообщила его пресс-служба.Начальная цена лота составляет 62,6 млн рублей, прием заявок от покупателей – с 23 июля 2021 года.На продажу выставлены пять офисных помещений общей площадью 2560,6 квадратных метра, два здания общей площадью 1323,5 квадратных метра, а также три земельных участка общей площадью 5 тысяч квадратных метра. Помещения и земельные участки расположены по адресу Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, д. 28.Здания оборудованы необходимыми центральными коммуникациями и подходят для ведения офисной либо производственной деятельности. На земельных участках могут размещаться объекты производственного назначения.Торги проводятся на электронной торговой площадке «Российского аукционного дома». Денежные средства от реализации имущества пополнят конкурсную массу «БайкалБанка» и будут направлены на удовлетворение требований кредиторов в максимально возможном объеме.С подробной информацией о процедуре торгов и составе реализуемых лотов можно ознакомиться на сайте www.lot-online.ru www.torgiasv.ru , а также www.asv.org.ru в разделах «Банки/Ликвидация и конкурсное производство» и «Продажа и аренда имущества/Продажа имущества».Напомним, 18 августа исполнится пять лет со дня аннулирования лицензии «БайкалБанка» . Все это время Бурятия живет без своего регионального банка.Фото: архив «Номера один» «Номера один»





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