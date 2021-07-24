Пассажирское движение по Транссибу разорвано на два участка после ЧС

Отправляющиеся поезда пока следуют до Читы (с запада) и Хабаровска (с востока)
В связи с чрезвычайной ситуацией в Забайкальском крае и перерывом в движении поездов на участке Куэнга – Укурей Транссибирской магистрали изменяется порядок курсирования ряда пассажирских поездов, отправляющихся с 23 по 25 июля, сообщила пресс-служба ЗабЖД.
Изменения касаются поездов:
– 1/2 Москва – Владивосток;
– 61/62 Москва – Владивосток;
– 11/12 Владивосток – Самара;
– 7 Владивосток – Омск.
При отправлении из Москвы и Самары поезда будут следовать только до Читы, при отправлении из Владивостока – до Хабаровска.
Пассажиры могут вернуть или переоформить проездные документы без удержания дополнительной платы.
Напомним, 23 июля в связи с обильными аномальными осадками в Забайкальском крае произошел смыв опоры моста на перегоне Куэнга – Укурей. Движение поездов остановлено в обоих направлениях. К месту происшествия направлены противоразмывные и восстановительные поезда. Для координации работ по ликвидации последствий происшествия в РЖД и на Забайкальской железной дороге созданы оперативные штабы. Правительство региона ввело режим чрезвычайной ситуации.
Фото: company.rzd.ru
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