Пассажирское движение по Транссибу разорвано на два участка после ЧС

Отправляющиеся поезда пока следуют до Читы (с запада) и Хабаровска (с востока)



В связи с чрезвычайной ситуацией в Забайкальском крае и перерывом в движении поездов на участке Куэнга – Укурей Транссибирской магистрали изменяется порядок курсирования ряда пассажирских поездов, отправляющихся с 23 по 25 июля, сообщила пресс-служба ЗабЖД.



Изменения касаются поездов:



– 1/2 Москва – Владивосток;

– 61/62 Москва – Владивосток;

– 11/12 Владивосток – Самара;

– 7 Владивосток – Омск.



При отправлении из Москвы и Самары поезда будут следовать только до Читы, при отправлении из Владивостока – до Хабаровска.



Пассажиры могут вернуть или переоформить проездные документы без удержания дополнительной платы.







Фото: company.rzd.ru В связи с чрезвычайной ситуацией в Забайкальском крае и перерывом в движении поездов на участке Куэнга – Укурей Транссибирской магистрали изменяется порядок курсирования ряда пассажирских поездов, отправляющихся с 23 по 25 июля, сообщила пресс-служба ЗабЖД.Изменения касаются поездов:– 1/2 Москва – Владивосток;– 61/62 Москва – Владивосток;– 11/12 Владивосток – Самара;– 7 Владивосток – Омск.При отправлении из Москвы и Самары поезда будут следовать только до Читы, при отправлении из Владивостока – до Хабаровска.Пассажиры могут вернуть или переоформить проездные документы без удержания дополнительной платы. Напомним , 23 июля в связи с обильными аномальными осадками в Забайкальском крае произошел смыв опоры моста на перегоне Куэнга – Укурей. Движение поездов остановлено в обоих направлениях. К месту происшествия направлены противоразмывные и восстановительные поезда. Для координации работ по ликвидации последствий происшествия в РЖД и на Забайкальской железной дороге созданы оперативные штабы. Правительство региона ввело режим чрезвычайной ситуации.Фото: company.rzd.ru

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