Школу в Клюевке снова не успеют построить в срок

Точного срока сдачи объекта пока не называют



В пятницу, 23 июля Глава Бурятии Алексей Цыденов посетил площадку строительства школы на 100 мест в селе Клюевка Кабанского района. В том числе, даны поручения Минтрансу и Минстрою республики проработать вопрос о дополнительном финансировании для строительства подъездной дороги и прилегающей территории.



- В Клюевской школе не решен вопрос с подъездной дорогой, необходимо делать больше километра. Школа будет и дорогу соответственно надо делать. Второй вопрос - требуется дополнительное благоустройство прилегающей территории, там очень глинистые почвы и то, что сегодня предусмотрено в проекте не обеспечит достаточного благоустройства территории. В связи с этим требуется дополнительное финансирование для того, чтобы сделать качественную прилегающую территорию. Это решение будет тоже принято, техническое решение уже есть, - отметил Алексей Цыденов.



По словам главы Кабанского района Алексея Сокольникова, Клюевскую СОШ должны были сдать в эксплуатацию к 1 сентября 2021 года, сроки завершения строительства будут сдвинуты для завершения всех дополнительно намеченных работ.



- Сегодня подрядчик нас заверил, что он до конца августа завершить основные работы и к этому времени останется только благоустройство, все необходимые материалы в наличии. Будем держать этот вопрос на контроле, чтобы дети как можно скорее приступили к занятиям в новой школе, - добавил Алексей Сокольников.



Клюевская СОШ строится в рамках нацпроекта «Образование» федерального проекта «Современная школа». Двухэтажное здание Клюевской школы рассчитано на 100 мест и будет состоять из трех блоков. В первом блоке будет располагаться зона начальных классов, пищеблок со столовой на 50 посадочных мест, медкабинет. На втором этаже - учебные кабинеты, библиотека. Во втором блоке спроектированы учительская, мастерские по обработке металла и дерева, зоны отдыха, кабинет кулинарии. В третьем блоке будет располагаться спортзал.



Напомним, эпопея со школой в Клюевке длится с 2019 года. Сначала аукцион на строительство школы несколько раз не состоялся - не было подано ни одной заявки. Наконец, в августе, когда проходили очередные объявленные УКСом торги, появился единственный желающий: ООО «Джи Ди Кей инновационные технологии» из Улан-Удэ. Компанию признали победителем и заключили с ней контракт на 156 млн рублей. Согласно контракту, школу должны были построить до конца 2019 года, то есть за четыре месяца.



В ноябре в УКСе констатировали – график выполнения работ сорван. Из 156 миллионов рублей подрядчик успел освоить только 3,5 миллиона. Договор с ним расторгли и объявили новые торги. На них единственным участником стало ООО «Юнит-1» из Московской области. Однако заключить контракт с компанией не получилось – из-за выявленных нарушений УФАС Бурятии выдал предписание об аннулировании этих торгов.



В 2020 году Управление капстроительства не оставляло попыток достроить злополучную школу. В апреле объявляются очередные торги, победителем которых снова становится ООО «Джи Ди Кей инновационные технологии». Срок сдачи объекта теперь сдвинут на конец января 2021 года.



Однако, как и в прошлом году, история повторилась. После этого срок сдачи объекта сдвигался неоднократно. Когда школа будет окончательно сдана, пока неизвестно.



Фото: egov-buryatia.ru





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