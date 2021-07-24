В Бурятии за сутки от коронавируса умерло 13 человек

Прирост заболевших составил 227 зараженных



По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8:00 часов 24.07.2021 зарегистрировано 51 084 (+227) больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 49% (25 088) приходится на жителей г. Улан-Удэ.



Из выявленных за прошедшие сутки больных – 163 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. Дезинфекция в очагах проведена на общей площади более 195 га. По состоянию на 24.07.2021 число контактных лиц – 15 941 человек.

По данным Министерства здравоохранения Республики Бурятия всего выздоровели от COVID-19 – 46547 (+193) человек, дополнительно сняты с наблюдения 715 чел.



В стационарах Республики Бурятия получает лечение 1380 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 1221. В отделениях реанимации находится 148 пациентов (из них старше 65 лет – 64), на ИВЛ – 86 пациент (из них старше 65 – 40), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 67.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1840 койки: занято – 1380, свободно – 460 коек. Занятость коечного фонда составляет 75,0%.



По данным медицинских организаций амбулаторное лечение и наблюдение проходят 5622 человек.



Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 1617 (+13) человек (в возрасте до 65 лет – 2 чел., в возрасте 65 лет и старше - 11 чел.).



В лабораториях 8 государственных медицинских организаций, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», а также 1 частной медицинской организации за сутки проведено исследований от 3867 человек, с нарастающим итогом – 1 249 555 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в Республике Бурятия имеются в достаточном количестве.



На «горячую линию» Минздрава РБ (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 676 обращений по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (всего нарастающим итогом – 194 138 обращений). Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме.



Фото: «Номер один»





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