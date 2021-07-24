В Бурятии маршуртчиков могут обязать установить обеззараживатели воздуха в салонах

Новые правила предполагается ввести с 1 января 2022 года



Автобусы, троллейбусы, монорельсы, фуникулеры должны быть оснащены установками по обеззараживанию рециркулируемого воздуха, а после мойки транспортные средства нужно дезинфицировать. Роспотребнадзор предложил дополнить санитарные требования к транспорту. Проект постановления главы ведомства размещен для общественного обсуждения, сообщает



Установки по обеззараживанию воздуха теперь должны использоваться и на автотранспорте, городском электротранспорте, внеуличном транспорте с 1 января 2022 года. Такие устройства должны нейтрализовывать не менее 95% патогенных микроорганизмов, передающихся воздушно-капельным путем. Качество воздуха будет определяться по количеству микроорганизмов.



Помимо этого, вводится ряд других норм, которые уже действуют для воздушного, водного и железнодорожного транспорта. Салоны автобусов, троллейбусов должны проветриваться. Устанавливаются предельные уровни шума и вибрации в салонах, уровень необходимой освещенности, электромагнитного излучения, а также допустимая температура и влажность воздуха. Например, при температуре наружного воздуха выше +10 градусов температура воздуха в салонах пассажирских автобусах и электробусах должна быть от 20 до 23 градусов при влажности 60-40%.



Требования по профилактической дезинфекции и санитарные нормы также предполагается установить и для автостанций, вокзалов.



Фото: «Номер один»



Автобусы, троллейбусы, монорельсы, фуникулеры должны быть оснащены установками по обеззараживанию рециркулируемого воздуха, а после мойки транспортные средства нужно дезинфицировать. Роспотребнадзор предложил дополнить санитарные требования к транспорту. Проект постановления главы ведомства размещен для общественного обсуждения, сообщает «Российская газета» Установки по обеззараживанию воздуха теперь должны использоваться и на автотранспорте, городском электротранспорте, внеуличном транспорте с 1 января 2022 года. Такие устройства должны нейтрализовывать не менее 95% патогенных микроорганизмов, передающихся воздушно-капельным путем. Качество воздуха будет определяться по количеству микроорганизмов.Помимо этого, вводится ряд других норм, которые уже действуют для воздушного, водного и железнодорожного транспорта. Салоны автобусов, троллейбусов должны проветриваться. Устанавливаются предельные уровни шума и вибрации в салонах, уровень необходимой освещенности, электромагнитного излучения, а также допустимая температура и влажность воздуха. Например, при температуре наружного воздуха выше +10 градусов температура воздуха в салонах пассажирских автобусах и электробусах должна быть от 20 до 23 градусов при влажности 60-40%.Требования по профилактической дезинфекции и санитарные нормы также предполагается установить и для автостанций, вокзалов.Фото: «Номер один»

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