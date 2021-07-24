В Бурятии на протоке Селенги опрокинулась лодка с людьми

Судьба двух пассажиров - 40-летнего мужчины и 10-летней девочки – неизвестны



В Бурятии около одиннадцати часов утра 23 июля в протоке реки Селенги при переправе с берега со стороны села Югово опрокинулась моторная лодка «Казанка» под управлением 41-летнего местного жителя. В результате случившегося в воде также оказались двое пассажиров: 40-летний мужчина и 10-летняя девочка. Их судьба к настоящему времени неизвестна.



Возбуждено уголовное по статье 263 УК РФ. Жителю Бурятии инкриминируется нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц, сообщили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.



Выяснилось, что судоводитель не имел право на управление маломерными судами. Предполагаемый виновник случившегося задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Согласно уголовному законодательству за совершение подобного деяния предусматривается максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.



Расследование уголовного дела продолжается.



Фото: vssut.sledcom.ru





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