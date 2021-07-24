В Бурятии нашли возможные обломки пропавшего год назад Ан-2

Они обнаружены на перевале «Байконур» вблизи озера Билюты, здесь же - останки экипажа до четырех человек



В Бурятии на горном перевале обнаружили обломки самолета; предположительно, это пропавший год назад Ан-2, сообщил

«На перевале «Байконур», вблизи озера Билюты найден разрушенным самолет, предположительно - Ан-2, и останки экипажа до четырех человек», - сказал он.



Обломки находятся на склоне горы на высоте порядка 400 метров.



Ан-2 авиакомпании «Феникс» (бортовой номер RA-71276) вылетел из поселка Кырен Тункинского района 19 июля прошлого года, спустя несколько минут после вылета связь с самолетом прервалась.



На его борту находились два члена экипажа и четыре командира воздушных судов авиакомпании, которые должны были уточнить территорию обработки лесов от шелкопряда.



Фото: МЧС В Бурятии на горном перевале обнаружили обломки самолета; предположительно, это пропавший год назад Ан-2, сообщил «Интерфаксу» в субботу источник в администрации Тункинского района.«На перевале «Байконур», вблизи озера Билюты найден разрушенным самолет, предположительно - Ан-2, и останки экипажа до четырех человек», - сказал он.Обломки находятся на склоне горы на высоте порядка 400 метров.Ан-2 авиакомпании «Феникс» (бортовой номер RA-71276) вылетел из поселка Кырен Тункинского района 19 июля прошлого года, спустя несколько минут после вылета связь с самолетом прервалась.На его борту находились два члена экипажа и четыре командира воздушных судов авиакомпании, которые должны были уточнить территорию обработки лесов от шелкопряда.Фото: МЧС

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