В Забайкалье установили первое пролетное строение моста, рухнувшего на Транссибе

Более 2,5 тысячи пассажиров поездов, задержанных из-за ЧС, перевезены РЖД с помощью мультимодальных схем



В Забайкалье на перегоне Куэнга – Укурей Забайкальской железной дороги сегодня ночью установлено первое металлическое пролетное строение железнодорожного моста через реку Ареда. Работы были произведены в сложных погодных условиях при увеличивающемся уровне воды в реке, сообщила пресс-служба ЗабЖД.



Ранее на месте восстановительных работ производилось укрепление основания насыпи моста бутовым камнем и железобетонными блоками. Также произведена выправка опоры контактной сети.

Восстановительные работы ведутся в круглосуточном режиме. В них задействовано более 250 железнодорожников, пять противоразмывных и два восстановительных поезда, тяжелая землеустроительная техника, три экскаватора, два погрузчика, два автокрана, четыре бульдозера, пять автомобилей КамАЗ.



Ликвидацией последствий происшествия на месте руководят заместитель генерального директора ОАО «РЖД» – начальник центральной дирекции инфраструктуры Геннадий Верховых и начальник Забайкальской железной дороги Александр Скачков.



Напомним, что 23 июля в связи с обильными аномальными осадками в Забайкальском крае произошел смыв опоры моста на перегоне Куэнга – Укурей. Движение поездов остановлено в обоих направлениях. К месту происшествия направлены противоразмывные и восстановительные поезда. Для координации работ по ликвидации последствий происшествия в РЖД и на Забайкальской железной дороге созданы оперативные штабы.



Правительство Забайкальского края ввело режим чрезвычайной ситуации.



Железнодорожные пассажирские перевозки в Забайкальском крае временно приостановлены. Организована доставка пассажиров к местам назначения автомобильным, железнодорожным и авиатранспортом.



Более 2,5 тысячи пассажиров поездов, задержанных из-за ЧС в Забайкальском крае, перевезены за субботу холдингом РЖД через барьерное место с использованием схемы мультимодальной перевозки: поезда, автобусы, самолеты. Часть из них добрались до мест назначения, другие - продолжили поездку по маршруту следования на поездах.



Еще 127 пассажиров размещены в гостиницах. 25 июля они будут отправлены самолетами в Хабаровск, откуда проследуют до мест назначения на поездах. Около 1,4 тыс. пассажиров отказались от поездки на ближайшие даты. Им вернули деньги без удержания дополнительных сборов и плат. В настоящее время следуют с опозданием четыре поезда.



Пассажиры всех задержанных поездов обеспечены водой и дополнительным питанием. Осуществляется смс-информирование о способах пересадки на другие виды транспорта пассажиров, находящихся в пути к барьерному месту или ожидающих поездку.



Фото: РЖД



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