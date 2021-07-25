Общественники Бурятии отправили морякам из республики ко дню ВМФ авторские открытки с детскими рисунками

Также участники команды «Молодежка ОНФ» изготовили для военнослужащих корвета им. Алдара Цыденжапова памятные оригами в виде кораблей



Ко Дню ВМФ участники команды «Молодежка ОНФ» сняли видеоролик с пожеланиями для моряков, который был отправлен на корвет имени Героя России Алдара Цыденжапова во Владивостоке вместе с необычной посылкой – авторскими открытками с детскими рисунками учащихся из Бурятии. Также изготовили для военнослужащих корвета памятные оригами в виде кораблей, сообщает пресс-служба ОНФ Бурятии.



25 июля - день Военно-Морского Флота Российской Федерации. Эта памятная дата отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля и является профессиональным праздником для тех, кто стоит на страже морских рубежей России, кто связывает годы жизни и службы с обеспечением боеготовности кораблей и частей ВМФ, а также членов их семей, рабочих и служащих флотских учреждений и предприятий, ветеранов Великой Отечественной войны и Вооружённых Сил.



«Военно-морской флот является гордостью страны и символом ее мощи. Хотим пожелать всем морякам крепкого здоровья, благополучия и новых свершений во благо Отечества. Мы помним о подвиге Героя России Алдара Цыденжапова и проводим такие патриотические акции, чтобы о нем помнили молодые поколения. Хотим поддержать своих земляков, которые проходят службу в Военно-морском флоте и благодарим их за верность Родине», - прокомментировала член регионального штаба ОНФ в Бурятии Марина Аникьева.



Фото: пресс-служба ОНФ Бурятии



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