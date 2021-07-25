Алексей Цыденов ответил на вопросы жителей Кабанского района

Встреча проходила в очном и онлайн форматах



В пятницу, 23 июля глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с жителями Кабанского района в ходе рабочей поездки в район. Встреча проходила в очном и онлайн форматах. Более 300 жителей Кабанского района задали свои вопросы главе Бурятии в прямом эфире на официальной странице Кабанского района в социальной сети Вконтакте, более 100 вопросов поступило в ходе эфира на страницах правительства республики в Инстаграм и youtube.com. Людей интересовали вопросы доступности медицины, ремонта дорог, благоустройства общественных территорий, ликвидации свалок, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



Так, одним из прозвучавших вопросов стал вопрос ранее заданный президенту России Владимиру Путину - ликвидация свалки в поселке Селенгинск. Жители района поинтересовались у главы республики, будет ли все таки убрана свалка.



"Благодаря тому, что привлекли внимание к свалке, нас поддержало Минприроды и Правительство России о строительстве полигона. По той проектной документации, которая есть, я буквально вчера был в федеральном Минприроды у замминистра, рассматривали схемы. Уже в следующем году предполагается ликвидация этой свалки и переход на новый полигон, - подчеркнул Алексей Цыденов.



В социальных сетях жители подняли вопрос ненадежного электроснабжения Кабанского района. В частности, жители поселков Оймур и Заречье рассказали о частых отключениях электроэнергии в этих поселениях.



"Как дождь, снег, ветер, так электричество сразу отключается, бывает часто и ненадолго, а бывает на долгий срок", - написали подписчики.



Алексей Цыденов поручил главе Кабанского района дополнить инвестпрограмму и включить в нее работы по ремонту электросетей для Оймура и Заречья.



"Если у нас по этим населенным пунктам большие отключения, прошу внести корректировки в инвестпрограмму по этому направлению на следующий год", - сказал Алексей Цыденов.



Один из жителей района, работающий в сфере туризма и зарегистрированный как самозанятый, попросил главу республики рассмотреть возможность предоставления господдержки для самозанятых в туризме.



"У нас есть программы по поддержке туризма, но они для юридических. Я вас услышал, спасибо за вопрос, проработаем, распространим на самозанятых, внесем изменения в постановление. Прошу Минтуризма включить в перечень получателей", - сказал Алексей Цыденов.



Жители Кабанска рассказали о том, что у них в поселении дорогу подсыпают шлаком. "Из-за этого шлака мы задыхаемся, а также это влияет на легкие, почему не отсыпают щебнем?", - спросили кабанцы. По словам главы сельского поселения "Кабанское" Любови Николаевой, на подсыпку дорог в Кабанске выделяется 1,4 млн. рублей, этих средств на отсыпку щебнем не хватает, приходится закупать шлак.



"Дефицит средств есть не только у вас, но я впервые слышу, чтобы отсыпку делали шлаком. Так делать не надо. Прошу главу района этот вопрос взять на контроль. Тем более, что этот год у нас год высокой воды, поэтому прошу профильные министерства включиться помочь с щебнем, гравием не только в Кабанском районе, по всем подтопленным районам", - подчеркнул глава республики.



Большое количество вопросов заданных как в зале, так и онлайн касались модернизации медицины. Как рассказала министр здравоохранения Евгения Лудупова, уже закуплен УЗИ-аппарат, его поставка планируется в сентябре, дополнительно будет закуплено 6 автомобилей скорой помощи.



“Также в районную больницу требуется аппарат КТ, мы уже выделяли на его ремонт средства, он снова сломался в связи с большой нагрузкой. Сейчас 1,5 млн. рублей нужно выделить на приобретение нового", - добавила Евгения Лудупова.



Фото: пресс-служба правительства Бурятии



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