Следователи вылетели на место предполагаемой катастрофы самолета Ан-2 в Бурятии

Следственно-оперативной группе предстоит провести осмотр места авиапроисшествия, возбуждено уголовное дело



Следователи и следователи-криминалисты, в том числе руководство Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР, а также спасатели сегодня днем вылетели из Иркутска в труднодоступное место возможного обнаружения разыскиваемого более года самолета Ан-2 авиакомпании «Феникс».



Следственно-оперативной группе предстоит провести осмотр места авиапроисшествия, провести ряд необходимых действий, направленных на установление обстоятельств случившегося, сообщили в пресс-службе управления.







Напомним, что 19 июля 2020 года самолет Ан-2 вылетел из поселка Кырен Тункинского района Бурятии, после чего пилоты не вышли на связь. На борту находились два члена экипажа и четыре пассажира. Они совершали облет территории Тункинского и Окинского районов Бурятии с целью определения области химической обработки с воздуха лесов от шелкопряда.



Возбуждено уголовное дело.



Фото: vssut.sledcom.ru Следователи и следователи-криминалисты, в том числе руководство Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР, а также спасатели сегодня днем вылетели из Иркутска в труднодоступное место возможного обнаружения разыскиваемого более года самолета Ан-2 авиакомпании «Феникс».Следственно-оперативной группе предстоит провести осмотр места авиапроисшествия, провести ряд необходимых действий, направленных на установление обстоятельств случившегося, сообщили в пресс-службе управления. Как сообщал «Номер один» , 24 июля вечером в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение от тургруппы, находящейся на маршруте, о том, что в горах обнаружены обломки самолета. Неустановленный самолет находится на перевале «Байконур» в 27 км от поселка Кырен Тункинского района на склоне над озером Билюты, рассказали в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.Напомним, что 19 июля 2020 года самолет Ан-2 вылетел из поселка Кырен Тункинского района Бурятии, после чего пилоты не вышли на связь. На борту находились два члена экипажа и четыре пассажира. Они совершали облет территории Тункинского и Окинского районов Бурятии с целью определения области химической обработки с воздуха лесов от шелкопряда.Возбуждено уголовное дело.Фото: vssut.sledcom.ru

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