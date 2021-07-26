В Бурятии заметно начала снижаться смертность от COVID-19

Суточный прирост новых случаев коронавируса также снижается, но медленно



Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 51 532 . Это на 223 случая больше, чем было в воскресенье. Из новых случаев 49% (25 297) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1640 человек, десять - за минувшие сутки, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных – 160 челолвек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 15 801 человек.



В стационарах получают лечение 1 332 пациента с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 1 177. В отделениях реанимации находится 137 пациентов (из них старше 65 лет – 58), на ИВЛ – 76 пациентов (из них старше 65 – 32), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 58.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 5 050 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 46 693 (+72) человек, дополнительно сняты с наблюдения 437 человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом препрофилированы 1 840 коеки: занято – 1 332, свободно – 508 коек. Занятость коечного фонда составляет 72,4%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 1 665 человек, с нарастающим итогом – 1 254 645 человек.



Фото: pixabay.com





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