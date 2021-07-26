В Бурятии возбуждено 19 уголовных дел после проверок прокуратуры в лесной сфере

Всего за полгода в сфере лесопользования выявлено почти 1200 нарушений



Прокуратура Бурятии подвела итоги проверок исполнения законодательства в сфере лесопользования в первом полугодии.

С начала года прокурорами выявлено 1198 нарушений закона, для их устранения принято более 500 актов реагирования. К административной и дисциплинарной ответственности привлечены 65 лиц. По материалам прокурорских проверок возбуждено 19 уголовных дел.



«Вмешательства прокуроров потребовала недостаточность мер по подготовке к пожароопасному сезону, тушению лесных пожаров и ликвидации чрезвычайной ситуации. По представлению прокуратуры, внесенному руководителю Республиканского агентства лесного хозяйства, скорректирован сводный план тушения лесных пожаров, в Рослесхоз направлена и профинансирована бюджетная заявка на сумму 181 млн рублей, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», - рассказали в надзорном ведомстве.



В деятельности органов лесного хозяйства и лесхозов установлены факты искажения сведений при отводе лесосек и назначении рубок, ненадлежащего осуществления лесного контроля.



«По материалам проверки прокуратуры Иволгинского района следственным органом в отношении должностного лица Республиканского агентства лесного хозяйства возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), в связи с незаконным отводом лесного участка под рубку, ущерб от которой превысил 6 млн рублей», сообщили в прокуратуре.



В деятельности лесопользователей выявляются нарушения, связанные с отсутствием или неисполнением проектов освоения лесов, неочисткой лесосек, незаконными рубками лесна. По материалам проверок прокуратуры 24 хозяйствующих субъекта привлечены к административной ответственности, по 98 искам прокуроров лесосеки очищены от порубочных остатков.



Фото: «Номер один» С начала года прокурорами выявлено 1198 нарушений закона, для их устранения принято более 500 актов реагирования. К административной и дисциплинарной ответственности привлечены 65 лиц. По материалам прокурорских проверок возбуждено 19 уголовных дел.«Вмешательства прокуроров потребовала недостаточность мер по подготовке к пожароопасному сезону, тушению лесных пожаров и ликвидации чрезвычайной ситуации. По представлению прокуратуры, внесенному руководителю Республиканского агентства лесного хозяйства, скорректирован сводный план тушения лесных пожаров, в Рослесхоз направлена и профинансирована бюджетная заявка на сумму 181 млн рублей, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», - рассказали в надзорном ведомстве.В деятельности органов лесного хозяйства и лесхозов установлены факты искажения сведений при отводе лесосек и назначении рубок, ненадлежащего осуществления лесного контроля.«По материалам проверки прокуратуры Иволгинского района следственным органом в отношении должностного лица Республиканского агентства лесного хозяйства возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), в связи с незаконным отводом лесного участка под рубку, ущерб от которой превысил 6 млн рублей», сообщили в прокуратуре.В деятельности лесопользователей выявляются нарушения, связанные с отсутствием или неисполнением проектов освоения лесов, неочисткой лесосек, незаконными рубками лесна. По материалам проверок прокуратуры 24 хозяйствующих субъекта привлечены к административной ответственности, по 98 искам прокуроров лесосеки очищены от порубочных остатков.Фото: «Номер один»

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