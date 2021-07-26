Между Приангарьем и Бурятией пытаются разжечь «водную войну»

В иркутских СМИ появились публикации с хамскими обвинениями ученых республики





Иркутский новостной канал «Бабр» опубликовал статью «Рэкетиры от бурятской науки. Кто и зачем шантажирует правительство России», автор которой открыто оскорбляет академика РАН Арнольда Тулохонова и члена-корреспондента РАН Ендона Гармаева. Ученые из Бурятии удостоились выражений: «псевдонаучная деятельность мелкой группы бурятских ученых», «банальный рэкет», «шайка» и других за то, что поднимают проблемы регулирования уровня Байкала, вновь обострившиеся в период начавшегося многоводья.



В редакцию «Номер один» поступил ответ Арнольда Тулохонова на эти выпады журналистов соседнего региона, которые на самом деле ведут эту тему в подобном тоне практически весь июль. Приводим ответ в изложении с небольшими сокращениями. Напомним лишь, что основой для таких обвинений стало обсуждение на совещании в правительстве Бурятии паводковой ситуации в Улан-Удэ и повышения уровня Байкала в результате интенсивных дождей последнего времени. Причем, академик Арнольд Тулохонов не участвовал в его работе.



«В связи с этим, для тех, кто делает выводы на основе досужих вымыслов, «мелкая группа бурятских ученых» вынуждена довести до широкой общественности, что их «псевдонаучная деятельность» более двадцати лет добивается одной цели - минимизации ущерба в экономике Байкальского региона и, в первую очередь, Иркутска и экосистеме озера Байкал при изменениях его уровня выше природных колебаний», - отмечает ученый.



«В этих целях 27 октября прошлого года направлены информационные письма в адрес всех членов Научного совета по Байкалу Сибирского отделения РАН, а также в адрес губернатора Иркутской области с прогнозом паводковой ситуации на 2021 г, который полностью оправдался. К сожалению, ни один из членов Совета не прореагировал на данное письмо, за исключением правительства Иркутской области. Ранее подобные прогнозы о наступлении многоводного периода направлялись в адрес МПР РФ и в другие органы, начиная с 2015 года», - напоминает Арнольд Тулохонов.



«В этих письмах нет ни одного предложения о бюджетном финансировании академической науки или другого намека на «рэкет», а более всего акцентировано внимание руководства Иркутской области на необходимость проведения мероприятий по снижению хозяйственного ущерба от затопления поймы реки Ангара, которые предложены после обсуждения на специальном совещании в Иркутске, еще в 2007 году. К сожалению, за этот период ни один из пунктов решения данного совещания, а равно и другие наши рекомендации не выполнены», - говорится в письме.



Вместе с тем, сейчас для решения этого вопроса в Министерстве природных ресурсов РФ обсуждается техническое задание на выполнение научно-исследовательских работ по теме «Влияние изменения уровня воды в оз. Байкал на состояние экосистемы озера, определение ущерба объектам экономики и инфраструктуры прибрежной территории Республики Бурятия, Иркутской области в зависимости от уровня озера и сбросов Иркутской ГЭС», которое заявлено от имени Сибирского отделения Российской академии наук.



«Более того, - отмечает автор письма. - В такой формулировке Технического задания выпадают интересы Иркутской области, возникающие как при затоплении поймы реки Ангары ниже ГЭС и ее минимальных сбросах, так при недостатке воды в водозаборах в населенных пунктах Приангарья, которые не относятся к прибрежной территории озера Байкал».



«Судя оскорбительному тону и малопрофессиональному содержанию статьи, её автор и «теневые» информаторы действительно напуганы паводковой ситуацией на Ангаре и пытаются ее последствия по привычке переложить на своих восточных соседей. В равной степени можно предположить и её заказной характер в интересах тех, кто обслуживает хозяйственную деятельность субъектов, имеющих выгоду от приватизации самой дешевой в стране электроэнергии», - замечает Арнольд Тулохонов.



Он обращает их внимание на то, что минимизация ущерба от катастрофических колебаний уровня озера Байкал возможна только на основе коллективных действий двух субъектов федерации и научных прогнозов, а иные подходы контрпродуктивны и еще более усугубляют ситуацию. И с этой точки зрения «псевдонаучная деятельность мелкой группы бурятских ученых» предлагает, реальные способы решения данной проблемы. В равной степени мы готовы обсудить все возникающие вопросы в открытой дискуссии», - заявляет он.



И, возвращаясь к тексту обвинений в «рэкете» в адрес ученых Бурятии, подчеркивает, что «в письме в адрес губернатора Иркутской области и в выступлениях на упомянутом совещании нет и намека на защиту интересов Бурятии».



«Ученые республики ведут поиск сбалансированного решения проблем, возникающих при «глухоте» хозяйствующих субъектов, использующих водные ресурсы региона, к научным рекомендациям. Между тем, события с наводнениями в Западной Европе, в Крыму, в Сочи свидетельствуют о начале глобальных изменений климата и необходимости особого внимания к научным прогнозам. Как известно скупой всегда платит дважды и здесь огульная критика, и оскорбления в адрес науки во всех ее формах вряд ли спасет байкальское побережье и моих земляков-иркутян от наступающих паводков», - резюмирует академик.



С ним сложно не согласиться. Тон публикаций на «Бабре» абсолютно беспардонный. При этом портал и ранее, в период маловодья, когда у жителей прибрежных с Байкалом районов Бурятии реально пересыхали колодцы, а в Кабанском районе горели торфяники, застилая дымом федеральную автотрассу, придерживался утверждений о том, что в Бурятии ничего страшного не происходит. При этом, «Бабр» отчаянно защищал интересы энергетиков и алюминиевой промышленности Иркутской области, отстаивая необходимость высоких сбросов воды через Иркутский гидрозузел даже в период засухи. Сейчас ситуация повторяется в зеркальном виде.



«Водные» противоречия интересов Приангарья и Бурятии на Байкале и в его бассейне секретом не являются. Однако решать их надо специалистам за столом научных дискуссий. Тема слишком серьезная, чтобы отдавать ее на откуп хамствующим дилетантам. Ведь хам, как говорил Дмитрий Мережковский, «худший из всех мещанств», пророча хама, как «грядущего Князя мира сего». Классик как в прозрачную байкальскую воду смотрел. Судя по всему, напророченный им Князь Грядущего уже здесь – на западном побережье Байкала.



Фото: «Номер один»



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.