Монголия без оповещения России начала возведение плотины на реке Ульдза

Минприроды РФ считает необходимым проведение оценки воздействия строительства плотины в Монголии на объект ЮНЕСКО «Ландшафты Даурии»



Центр развития водохозяйственного комплекса минприроды России прорабатывает возможность проведения оценки воздействия на окружающую среду строительства плотины в Монголии на российско-монгольский объект Всемирного наследия ЮНЕСКО «Ландшафты Даурии». Ранее Центр проводил оценку воздействия потенциального строительства плотин на реке Селенга, сообщила пресс-служба ведомства.



В мае нынешнего года WWF России предложил минприроды и Росводресурсам потребовать от Монголии заморозить строительство плотины, пока не проведена оценка экологических последствий. Фонд надеется, что удастся найти решение, которое позволит сохранить уникальные озера, расположенные на участке Всемирного наследия ЮНЕСКО.



«Строительство плотины началось без оповещения российской стороны в нарушение всех двусторонних договоренностей и международных конвенций. Этим самым, под угрозу поставлено существование одного из ключевых природных участков Центральной Азии, нашего заповедника, оберегающего этот участок», - отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов.



Строительство плотины на российско-монгольской реке Ульдза началось в 2020 году без предупреждения российской стороны. По оценкам ученых, плотина нарушит естественный гидрологический режим и это приведет к необратимым изменениям экосистем Торейских озер, существенному снижению численности десятков видов водоплавающих и околоводных птиц Восточной Азии. Река – главная водная артерия, питающая Торейские озера, расположенные в государственном заповеднике «Даурский», на участке Всемирного наследия ЮНЕСКО «Ландшафты Даурии».



«Российско-монгольский объект Всемирного наследия ЮНЕСКО «Ландшафты Даурии» был создан в 2017 году. Общественность двух стран 15 лет добивалась придания заповедной территории высокого статуса. Строительство плотины нанесет непоправимый вред уникальным природным объектам», - отмечает директор Центра развития водохозяйственного комплекса ВХК Илья Разбаш.



Крупные пульсирующие Торейские озера полностью высыхают примерно каждые 30 лет. В пик водности их площадь достигает 850 квадратных километров, они мелководные, хорошо прогреваются. В начале наполнения паводок двух впадающих в Тореи рек собирает органику и минеральные вещества с огромной площади степи. В условиях низкой стартовой солености, мелководья и высокой температуры это дает всплеск жизни на всех уровнях — от бактерий и планктона до рыб и рыбоядных птиц. Так, биомасса серебряного карася при максимуме наполнения озер достигает 9 тысяч тонн. Это количество сопоставимо с нынешними запасами байкальского омуля, которого всего 7,5 тысячи тонн. Тореи, дают жизнь и пищу многим птицам Восточной Сибири, поддерживая существование более трех десятков редких видов.





Даурия — регион с уникальным составом флоры и фауны. Его значение в сохранении биоразнообразия признано учеными уже давно. Эта территория включена Всемирным фондом дикой природы (WWF) в список 200 глобальных экорегионов, имеющих принципиальное значение для поддержания биоразнообразия на планете. Здесь обитают более 300 видов птиц, среди которых даурский и черный журавли, журавль-красавка. Здесь живет дикий степной кот - манул и легкая антилопа - дзерен.



В 2020 году Торейские озера, стоявшие сухими одно – два, второе – фактически одиннадцать лет, начали свой новый жизненный цикл — вслед за увеличением осадков ожили впадающие в них реки. На появившиеся обширные мелководья в первую же весеннюю миграцию прилетели тысячи птиц, пережившие нелегкий для них период засухи.



Первыми забили тревогу руководство и специалисты Даурского заповедника. «Торейские озера, главная природная ценность заповедника и один из полутора десятков важнейших водоемов на континентальных пролетных путях птиц Восточной Азии. Если на реке Ульдза будет построена плотина – это постепенно трансформирует цикличный и очень амплитудный ритм биопродуктивности озер. Среди первых опасное сокращение численности коснется даурского журавля и реликтовой чайки. Негативные последствия будут накапливаться с годами и приведут к серьезным экорегиональным и даже континентальным потерям в биоразнообразии», - говорит ведущий научный сотрудник Даурского заповедника, заслуженный эколог России Вадим Кирилюк.



«Ландшафты Даурии» — 11-й объект природного наследия в России, второй — для Монголии. В его состав входят Даурский заповедник, его охранная зона и часть заказника федерального значения «Долина дзерена» со стороны Российской Федерации и строго охраняемая природная территория «Монгол-Дагуур» с заказником «Угтам» со стороны Монголии. Общая площадь участка — почти 860 гектаров, буферная зона вокруг него — более 310 гектаров. В России находится около одной трети номинированной территории.



Фото: mnr.gov.ru



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