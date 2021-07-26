В пригороде Улан-Удэ нашли снаряд

Взрывотехники ОМОН Росгвардии обследовали его и передали военным для утилизации



В Улан-Удэ в микрорайоне Тулунжа Советского района в воскресенье владелец частного подворья при проведении земляных работ на огороде обнаружил предмет, конструктивно схожий со снарядом.



На место немедленно выехали взрывотехники ОМОН. Полиция организовала оцепление. Прибывшие сотрудники группы разминирования ОМОН установили, что найденный предмет является 120-мм минометным снарядом, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.



Артиллерийский снаряд со следами коррозии, без взрывателя, но с остаточными следами взрывчатых веществ, передан военным саперам для дальнейшей утилизации.



Фото: Росгвардия



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