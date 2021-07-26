Через Бурятию резко растет поток грузового транзита между Китаем и Европой

Бурятская таможня уделяет особое внимание контролю «санкционных товаров», следующих из Европы через территорию России



В Бурятии через таможенный пост ЖДПП Наушки Бурятской таможни за первое полугодие перемещено 3,73 млн тонн товара. Общее количество оформленных грузовых составов – 2264 поезда (73,5 тыс вагонов), что на 16% больше, чем за первое полугодие 2020 года, сообщили в пресс-службе таможни.



В Россию ввозились: машины, оборудование, транспортные средства (51,7%); продукция химической промышленности (12,7); текстиль, строительные материалы и пр. Из России вывозили древесину и целлюлозно-бумажные изделия (50%); минеральные продукты (28%), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (13%).



Наблюдается значительное увеличение объемов товаров, следующих транзитом из Китая в Европу и обратно через территорию России. Количество транзитных деклараций (ТД) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 82%, составив 35 165 ТД. При этом объем транзитных грузов из Китая в Европу в первом полугодии текущего года увеличился в три раза, таможенниками оформлено 10 тысяч контейнеров с товарами из Китая.



Как отметил Иван Бурлака, исполняющий обязанности начальника Бурятской таможни, в условиях существенного роста товарооборота достаточно остро встает необходимость сокращения времени проведения таможенных операций в пункте пропуска. В этой связи особое внимание уделяется активному внедрению передовых технологий, максимально автоматизирующих таможенные операции, что упрощает и ускоряет взаимодействие участников внешнеэкономической деятельности с таможенными органами. Одними из них являются технология автоматической регистрации транзитных деклараций и их автоматизированного выпуска. За истекший период года в Бурятской таможне 96% всех транзитных деклараций были зарегистрированы и 40% ТД выпущены в автоматическом режиме.



Сокращение времени проведения таможенных процедур не повлияло на качество проведения фактического таможенного контроля. Особое внимание уделялось контролю «санкционных товаров», следующих из Европы через территорию России и контролю лесоматериалов, убывающих с таможенной территории. В первом полугодии 2021 года сотрудники таможенного поста ЖДПП Наушки возбудили 348 дел об административных правонарушениях, в том числе 38 дел – при контроле лесоматериалов, изъято более 253 кубометров лесоматериалов на сумму свыше 3 млн рублей.



Фото: Бурятская таможня





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