В Бурятии выясняют обстоятельства гибели двухлетней девочки в емкости с водой

Мать выпустила малолетних детей на улицу, надеясь, что малыши останутся на крыльце, но девочка добралась до огорода



В Кижингинском районе Бурятии в рамках доследственной проверки выясняются обстоятельства гибели двухлетней девочки в емкости с водой, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.







Однако двухлетняя дочь вскоре покинула крыльцо, в огороде приблизилась к пластиковой емкости с водой и упала в нее вниз головой. Спустя 10 минут отец вышел взглянуть на детей, увидел ребенка в емкости, извлек и попытался оказать первую помощь. По вызову к месту происшествия прибыли врач и фельдшер, однако проведенные реанимационные мероприятия остались безрезультатными.



В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение.



Практически ежегодно на территории республики регистрируются аналогичные происшествия с детьми, которых родители оставляли без присмотра в доме и на улице. При этом следует знать, что ребенок может захлебнуться даже в небольшой по размерам емкости, наполненной водой, при падении в нее вниз головой, отмечают в Следственном управлении. Поэтому вновь призывают взрослых не оставлять малышей без присмотра, ограничить их доступ к имеющимся в доме и во дворе емкостям с водой, снабдить их крышками или расположить в закрытых помещениях.

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Фото: buryatia.sledcom.ru В Кижингинском районе Бурятии в рамках доследственной проверки выясняются обстоятельства гибели двухлетней девочки в емкости с водой, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии. Накануне вечером во дворе одного из домов улуса Загустай обнаружено тело двухлетней девочки, которая, по предварительным данным, упала в емкость с водой и скончалась от асфиксии. По предварительным данным, жительница улуса Загустай выпустила малолетних детей из дома на улицу, надеясь, что малыши останутся на крыльце, с которого они раньше в огород не спускались. Сама осталась в доме готовить ужин.Однако двухлетняя дочь вскоре покинула крыльцо, в огороде приблизилась к пластиковой емкости с водой и упала в нее вниз головой. Спустя 10 минут отец вышел взглянуть на детей, увидел ребенка в емкости, извлек и попытался оказать первую помощь. По вызову к месту происшествия прибыли врач и фельдшер, однако проведенные реанимационные мероприятия остались безрезультатными.В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение.Практически ежегодно на территории республики регистрируются аналогичные происшествия с детьми, которых родители оставляли без присмотра в доме и на улице. При этом следует знать, что ребенок может захлебнуться даже в небольшой по размерам емкости, наполненной водой, при падении в нее вниз головой, отмечают в Следственном управлении. Поэтому вновь призывают взрослых не оставлять малышей без присмотра, ограничить их доступ к имеющимся в доме и во дворе емкостям с водой, снабдить их крышками или расположить в закрытых помещениях.Фото: buryatia.sledcom.ru

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