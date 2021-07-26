В мэрии Улан-Удэ опровергли слухи о прорыве дамбы в Монголии

В ближайшие дни серьезного повышения уровня воды в реках не ожидается





Уровень реки Селенга в Улан-Удэ за минувшие сутки снизился на 2 см и составляет 214 см (-2 см за сутки), уровень Уды остался прежним – 213 см (0 см. за сутки). Об этом сообщил заместитель начальника Управления по ЧС администрации Улан-Удэ Дмитрий Федоров.

Для выхода воды на пойму и подтопления низменных участков уровень воды должен составлять 230 см. Критическая отметка для Селенги – 330 см, Уда - 400 см.– Хотел бы отметить, что наблюдается незначительное повышение рек Хилок и Чикой в ближайшие дни, а также снижение на 4 см по реке Уда. К сожалению, долгосрочного прогноза по уровню рек не существует, есть только краткосрочный. Судя по прогнозам, в ближайшие два-три дня Селенга встанет, будет незначительное повышение или понижение. В дальнейшем все будет зависеть от погодных условий, – сказал Дмитрий Федоров.В связи с повышением грунтовых вод на Левобережье организован подвоз воды силами МУП «Водоканал» и Комбината по благоустройству, так как вода из скважин непригодна для употребления. Привлечено четыре единицы техники.Продолжаются работы по укреплению защитной насыпи в Левобережной части города. Производится отсыпка в СНТ «Сибиряк» протяжённостью более одного километра.Для мониторинга за паводковой ситуацией организовано дежурство сотрудников администрации Советского района и Управления по ЧС. Создан оперативный штаб, заседания проходят ежедневно утром и вечером.– Периодически распространяется информация о том, что на территории Монголии по реке Селенга прорвало дамбу. Информации о том, что на территории Монголии существуют какие-либо дамбы с угрозой разрушения – нет. Горожанам необходимо перепроверять такие сообщения и не распространять для недопущения паники и дезинформации населения. Проверить можно по номерам ЕДДС – 21-36-65, 379-051 или 112, – подчеркнул заместитель начальника Управления по ЧС.Кроме того, городской администрацией в вайбер-группе «Паводковая ситуация Улан-Удэ», в которой находится более 2000 человек, публикуется оперативная информация.Фото: мэрия Улан-Удэ