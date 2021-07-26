Житель Бурятии почти два года получал пенсию умершей матери

В Прибайкальском районе расследуется уголовное дело по факту мошенничества при получении выплат



Полицейские Бурятии установили, что 37-летний житель села Горячинск в течение почти двух лет получал пенсию, начислявшуюся умершей матери. Расследуется уголовное дело по факту мошенничества при получении выплат, сообщили в республиканском МВД.



Мужчина просто не уведомил ЗАГС о смерти матери и не оформил соответствующее свидетельство. Найдя банковскую карту пожилой женщины, он продолжал получать пенсионные начисления, осознавая, что преступает закон. Деньги предприимчивый сын тратил на собственные нужды. Всего им необоснованно получено 213 тысяч рублей.



Подозреваемый нигде не работает, в настоящее время проживает в Улан-Удэ. Ранее был неоднократно судим за различные преступления. Возбуждено уголовное дело. по части 1 статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат».



Фото: pixabay.com





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