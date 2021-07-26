В Бурятии с 1 августа возобновят работу учреждения допобразования

Однако в одной группе смогут присутствовать не более 5 учащихся





26 июля в Бурятии прошло очередное заседание Республиканского оперативного штаба по коронавирусной инфекции. В повестку заседания были включены вопросы и предложения, которые озвучили представители бизнеса на встрече с главой республики 24 июля.

Тогда руководитель образовательного центра «Гимназист» Виктория Сиволапова обратилась к главе Бурятии с просьбой рассмотреть возможность возобновления занятий в очном формате для центров дополнительного образования, которые работают с детьми с особенностями развития.- У нас есть специальные программы дополнительного образования для детей с особенностями развития, например, с аутизмом, которые невозможно реализовать в дистанционном режиме. Необходим непосредственный контакт педагога и ребенка. Скоро начнется новый учебный год, и хотелось бы подготовить детишек, чтобы адаптация к новому учебному году прошла легче и быстрее, - сказала Виктория Сиволапова.Как сообщили в пресс-службе правительства республики, штаб принял решение о возобновлении работы в очном формате всех организаций дополнительного образования. Занятия будут проходить с условием присутствия не более 5 учащихся в одной группе. Учреждения начнут работу с 1 августа. Обязательны требования по особому дезинфекционному режиму и термометрии. На сегодняшний день в республике работает 241 организация дополнительного образования.Фото: «Номер один»