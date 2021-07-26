В Бурятии отменили маски на улице

В помещениях и местах массового скопления людей, в общественном транспорте они остаются обязательными





В Бурятии республиканский оперативный штаб по решению вопросов, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции принял сегодня решение об отмене требования по ношению защитных масок на открытом воздухе, за исключением случаев пребывания в местах массового скопления людей, сообщили в пресс-службе правительства республики.



«За последнюю неделю продолжалось незначительное снижение заболеваемости, в среднем на 8% во всех возрастных и социальных группах. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,95, свободный коечный фонд составляет 24%, охват тестированием населения - 374,6», - рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия Елена Кузьмина.



Несмотря на тенденцию к снижению, общая заболеваемость в республике остается высокой. За последние сутки заболеваемость составила 22,6 на 100 тысяч населения, что на 40% выше среднероссийского показателя. Поэтому требования по профилактике коронавирусной инфекции, а именно по использованию защитных масок в помещениях и местах массового скопления людей, в общественном транспорте, соблюдению социальной дистанции и особому дезинфекционному режиму в организациях сохраняются.



Фото: pixabay.com





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