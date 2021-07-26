Наш человек в «Вертолетах России»

Глава Бурятии о новой должности Леонида Белыха: «Это усиление по многим позициям»



Переход бывшего управляющего директора Улан-Удэнского авиационного завода Леонида Белыха в холдинг «Вертолеты России» на должность заместителя генерального директора укрепит не только позиции У-УАЗ, но и всей корпорации, заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.



В «Вертолетах России» Леонид Белых будет курировать такие вопросы, как расширение межзаводской кооперации и выстраивание новых производственных цепочек с использованием цифровых технологий. Также он стал советником генерального директора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова на общественных началах, напоминает пресс-служба правительства Бурятии.



«Леонид Яковлевич пошел на повышение. Он сейчас координирует работу не только нашего завода, но и в целом всех заводов, включенных в состав холдинга «Вертолеты России». И это повышает эффективность не только У-УАЗ, я бы не сказал, что от этого повышения выиграли только мы. Опыт Леонида Яковлевича, его видение технического развития послужит усилению в целом всего холдинга. Он сейчас выступает не только как представитель «Вертолетов России», но и как советник Сергея Чемезова. Это усиление по многим позициям – точно», - отметил Алексей Цыденов.



Фото: egov-buryatia.ru



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